Футбольный клуб "Рига" объявил о назначении нового главного тренера

Под руководством Рихертса "Метта" в 2011 году стала победителем Первой лиги и получила право выступать в Высшей лиге Латвии по футболу. На протяжении девяти лет команда выступала в "Вирслиге" и постепенно снабжала латвийский футбол воспитанниками своей академии.

Рихертс родился 31 мая 1981 года. За время своей футбольной карьеры он провёл почти 100 матчей за клуб "Ауда".

Затем Рихертс решил стать тренером и в 2006 году стал одним из основателей футбольной школы "Метта". С 2006 года он был единственным тренером "Метты".

Также у Рихертса есть опыт работы в молодёжной сборной Латвии (U-21).