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Журналисты проектов Bellingcat и Insider считают, что в 2019 году сотрудники ФСБ пытались отравить российского писателя Дмитрия Быкова, а в течение года перед этим - вели за ним слежку.

Адвокат Романа Протасевича рассказала, что у журналиста были проблемы со здоровьем в минском СИЗО. Активисты из стран, граничащих с с Беларусью, продолжают протестовать на трассах.

Операция "Самокат". Следовали Петербурга начали изымать прокатные самокаты с парковок в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Адвокат Протасевича рассказала, что у журналиста были проблемы со здоровьем в минском СИЗО

Бывший редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич после ареста переболел тонзиллитом в тяжелой форме, у него были проблемы с горлом, сообщила Настоящему Времени его адвокат Инесса Оленская, которой удалось посетить его в СИЗО Комитета государственной безопасности Беларуси.

"Роман болел. Лечили антибиотиками – сейчас здоров. Он не получает писем, пока не дошли деньги, которые ему переводили. Еще он не смог заказать книги. Просил Э.М. Ремарка", – рассказала она.

Родители Протасевича добиваются, чтобы в СИЗО, где сидит Роман, допустили врача. Они уверены, что все видео с участием их сына записаны под угрозами и давлением. По словам его отца Дмитрия Протасевича, силовики "хотят услышать от него то, что хочет слышать Лукашенко".

"И на это все направлено. Что "оппозиция живет на деньги Запада", мы это слышим уже 26 лет. Что в оппозиции "раскол". Это тоже мы слышим. Что "оппозиция ни на что не годна, им нужны только деньги, они живут на западных грантах, ничего не стоят и ничего из себя не представляют". Вот основной посыл, чего от него хотели добиться", – сказал он.

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