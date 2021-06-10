Чт, 10.06.2021
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Министерство финансов
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Мужчину, давшего пощечину Макрону, приговорили к четырем месяцам тюрьмы

ФОТО: :JEANNE ACCORSINI/SIPA/2104271521

Суд во Франции приговорил 28-летнего Дамьяна Тареля к четырем месяцам тюрьмы. Он дал пощечину президенту страны Эммануэлю Макрону, сообщает "Медуза".

Обвинение запрашивало 18 месяцев заключения. Однако, максимальное наказание по статье о нападении на должностное лицо, по которой были предъявлены обвинения, составляет три года тюрьмы.

Прокурор потребовал лишить француза Дамьяна Тарела избирательного права, а также запретить ему владеть оружием и занимать госдолжности.

Сам же задержанный в ходе заседания не стал отрицать вину и сказал, что не сожалеет о своем поступке, но признал, что действовал "импульсивно".

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил не преувеличивать значимость произошедшего. Он сказал, что этот инцидент лишь показывает наличие в обществе людей, способных проявлять насилие.

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