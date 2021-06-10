Мужчину, давшего пощечину Макрону, приговорили к четырем месяцам тюрьмы
Суд во Франции приговорил 28-летнего Дамьяна Тареля к четырем месяцам тюрьмы. Он дал пощечину президенту страны Эммануэлю Макрону, сообщает "Медуза".
Суд во Франции приговорил 28-летнего Дамьяна Тареля к четырем месяцам тюрьмы. Он дал пощечину президенту страны Эммануэлю Макрону, сообщает "Медуза".
Обвинение запрашивало 18 месяцев заключения. Однако, максимальное наказание по статье о нападении на должностное лицо, по которой были предъявлены обвинения, составляет три года тюрьмы.
Прокурор потребовал лишить француза Дамьяна Тарела избирательного права, а также запретить ему владеть оружием и занимать госдолжности.
Сам же задержанный в ходе заседания не стал отрицать вину и сказал, что не сожалеет о своем поступке, но признал, что действовал "импульсивно".
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил не преувеличивать значимость произошедшего. Он сказал, что этот инцидент лишь показывает наличие в обществе людей, способных проявлять насилие.