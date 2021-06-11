ВИДЕО ⟩ Парашютист приземлился на поле прямо во время матча. Судья показал ему желтую карточку
Матч четвёртого дивизиона чемпионата Польши по футболу прервал парашютист, который неожиданно приземлился посреди поля прямо во время игры.
Матч четвёртого дивизиона чемпионата Польши по футболу прервал парашютист, который неожиданно приземлился посреди поля прямо во время игры.
Инцидент произошёл во время матча между "Олимпией-2" и ГКС "Пиза Барчево". Из-за возникших проблем с парашютом экстремалу пришлось совершать экстренную посадку на футбольном поле, прервав матч на 65-й минуте.
Судья сразу же остановил матч и в шутку показал парашютисту жёлтую карточку, после чего тот покинул поле, а матч продолжился.
И видео аварийной посадки глазами парашютиста:
June 9, 2021