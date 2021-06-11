Пт, 11.06.2021
Мы должны знать своё место! Станислав Черчесов, главный тренер сборной России
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России

13 июня в Риге ограничат движение в нескольких местах

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В связи с официальным визитом спикера парламента Азербайджана Сахиба Гафаровой в Латвию остановка и стоянка транспортных средств в нескольких местах Риги будут запрещены.

С 13 июня с 16:00 до 15 июня 18:00 будет запрещено останавливаться и стоять на Райня булварис возле дома на Райня булварис 5/6, а 15 июня с 7:00 до 12:00: На левой стороне Аспазияс булварис, примерно в 50 метров от улицы Калькю в сторону улицы Театра и на правой стороне Зигфрида Анны Мейеровица булварис, примерно в 50 метров от улицы Калькю в сторону улицы Смилшу.

В случае необходимости движение транспортных средств и движение велосипедистов и пешеходов будет ограничено или временно закрыто:

  • возле здания на Райня булварис 5/6;
  • возле здания на улице Кр. Валдемара 3;
  • возле здания на улице Екаба 11 и 6/8;
  • возле здания на улице Кр. Валдемара 10/12;
  • возле здания на Райня булварис 7;
  • возле здания на Домской площади 1;
  • возле здания на улице Скарню 1;
  • На Аспазияс булварис и Зигфрида Анны Мейеровица булварис возле Памятника Свободы и на Площади Бривибас;
  • возле здания на улице Мукусалас 3.

Общественный транспорт и пешеходное движение на объектах, которые посетит делегация, будут регулироваться по мере необходимости.

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