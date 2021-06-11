13 июня в Риге ограничат движение в нескольких местах

С 13 июня с 16:00 до 15 июня 18:00 будет запрещено останавливаться и стоять на Райня булварис возле дома на Райня булварис 5/6, а 15 июня с 7:00 до 12:00: На левой стороне Аспазияс булварис, примерно в 50 метров от улицы Калькю в сторону улицы Театра и на правой стороне Зигфрида Анны Мейеровица булварис, примерно в 50 метров от улицы Калькю в сторону улицы Смилшу.