Фото ⟩ В Адажи строят новое производство печенья и вафель Selga. Обещают 250 новых рабочих мест

"Строительство новой фабрики печенья и вафель в Латвии - подтверждение навыков группы Orkla и в то же время это крупнейший инвестиционный проект группы за последние годы", - заявил председатель правления ООО Orkla Biscuit Production и ООО“Orkla Latvija Том Дидрихсонс.

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"Праздник стропил - особое событие для строителей, так как символизирует создание общего облика здания и достижение его самой высокой точки. Этот год был полон вызовов, но мы сумели обеспечить высокое качество работы и соблюдение временного графика, несмотря на напряженные сроки строительства и стремительно растущие цены строительных материалов во 2-м квартале", - добавил член правления строительной компании Merks Андрис Бишмейстарс.

В честь начала заключительного этапа строительства над зданием новой фабрики на стропилах был поднят традиционный венок.

ФОТО: Пресс-фото

Как сообщал RUS TVNET, материнская компания Orkla Latvija приняла решение построить еще одно производство в Адажи рядом с новой фабрикой Laima, таким образом, в Латвии будет уже семь производственных предприятий Orkla, из них три будут находиться в Адажи.

Новая фабрика будет специализироваться только на производстве печенья и вафель и станет крупнейшим производством такого рода в странах Балтии и Скандинавии.

Дополнительно к строительству будут осуществлены значительные инвестиции в новое оборудование и производственные линии, что в целом составит крупнейшие за последние годы инвестиции в пищевой промышленности Латвии, а также будет создано около 250 новых рабочих мест. В целом примерно 75% производимых на фабрике продуктов будут экспортироваться. Планируется, что новое производство начнет работу в 2022 году.

ФОТО: Пресс-фото