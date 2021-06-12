Сб, 12.06.2021
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Анда Рожукалне, профессор Рижского университета Страдиня

Фото ⟩ В Адажи строят новое производство печенья и вафель Selga. Обещают 250 новых рабочих мест

ФОТО: Пресс-фото

Предприятие Orkla Biscuit Production вместе со строительной компанией Merks в честь начала заключительного этапа строительства отметило праздник стропил на новом производстве печенья и вафель бренда Selga. Новая фабрика Selga площадью более 30 000 м2 начнет работу в 2022 году, обеспечив по крайней мере 250 новых рабочих мест.

"Строительство новой фабрики печенья и вафель в Латвии - подтверждение навыков группы Orkla и в то же время это крупнейший инвестиционный проект группы за последние годы", - заявил председатель правления ООО Orkla Biscuit Production и ООО“Orkla Latvija Том Дидрихсонс.

ФОТО: Пресс-фото

"Праздник стропил - особое событие для строителей, так как символизирует создание общего облика здания и достижение его самой высокой точки. Этот год был полон вызовов, но мы сумели обеспечить высокое качество работы и соблюдение временного графика, несмотря на напряженные сроки строительства и стремительно растущие цены строительных материалов во 2-м квартале", -  добавил член правления строительной компании Merks Андрис Бишмейстарс.

В честь начала заключительного этапа строительства над зданием новой фабрики на стропилах был поднят традиционный венок.

ФОТО: Пресс-фото

Как сообщал RUS TVNET, материнская компания Orkla Latvija приняла решение построить еще одно производство в Адажи рядом с новой фабрикой Laima, таким образом, в Латвии будет уже семь производственных предприятий Orkla, из них три будут находиться в Адажи.

Новая фабрика будет специализироваться только на производстве печенья и вафель и станет крупнейшим производством такого рода в странах Балтии и Скандинавии.

Дополнительно к строительству будут осуществлены значительные инвестиции в новое оборудование и производственные линии, что в целом составит крупнейшие за последние годы инвестиции в пищевой промышленности Латвии, а также будет создано около 250 новых рабочих мест. В целом примерно 75% производимых на фабрике продуктов будут экспортироваться. Планируется, что новое производство начнет работу в 2022 году.

ФОТО: Пресс-фото

В мае 2020 года было учреждено новое предприятие ООО Orkla Biscuit Production, что является частью процесса концентрации производства печенья и вафель в одном месте и строительства нового производства в Адажи. В результате производство печенья и вафель из Кунгэльва (Швеция) и Риги (ул. Артилерияс) будет перенесено на новую фабрику. Эти изменения будут осуществляться в период до 2022 и 2023 годов.

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