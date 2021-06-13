Вс, 13.06.2021
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Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел

Избегая столкновения с велосипедистом, автомобиль насмерть сбил пешехода на обочине

ФОТО: Photographee.eu/Shutterstock

В субботу в Краславском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек, сообщили в Государственной полиции.

Авария произошла около 12:40 в Лесниках Скайстинской волости на трассе Краслава-Дагда.

По первоначальной информации, водитель автомобиля марки Mitsubishi, избегая столкновения с велосипедистом, не справился с управлением автомобиля и наехал на пешехода, идущего по обочине дороги. От полученных травм женщина скончалась.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий, в которых 19 человек пострадали, а один погиб.

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