Избегая столкновения с велосипедистом, автомобиль насмерть сбил пешехода на обочине
В субботу в Краславском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек, сообщили в Государственной полиции.
В субботу в Краславском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек, сообщили в Государственной полиции.
Авария произошла около 12:40 в Лесниках Скайстинской волости на трассе Краслава-Дагда.
По первоначальной информации, водитель автомобиля марки Mitsubishi, избегая столкновения с велосипедистом, не справился с управлением автомобиля и наехал на пешехода, идущего по обочине дороги. От полученных травм женщина скончалась.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий, в которых 19 человек пострадали, а один погиб.