Избегая столкновения с велосипедистом, автомобиль насмерть сбил пешехода на обочине

Авария произошла около 12:40 в Лесниках Скайстинской волости на трассе Краслава-Дагда.

По первоначальной информации, водитель автомобиля марки Mitsubishi, избегая столкновения с велосипедистом, не справился с управлением автомобиля и наехал на пешехода, идущего по обочине дороги. От полученных травм женщина скончалась.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.