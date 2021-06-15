В Кенгарагсе автомобиль насмерть сбил женщину

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 10:20. Полиция продолжает выяснять его обстоятельства.

За прошедшие сутки в авариях пострадали 24 человека, в том числе пять пешеходов и пять велосипедистов.

В целом за сутки в стране зарегистрировано 99 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 19 аварий с пострадавшими.