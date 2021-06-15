Вт, 15.06.2021
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Байба Розентале, главврач Центра инфектологии

В Кенгарагсе автомобиль насмерть сбил женщину

ФОТО: LETA

В понедельник на ул. Рушону в рижском микрорайоне Кенгарагс водитель автомобиля Renault сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 10:20. Полиция продолжает выяснять его обстоятельства.

За прошедшие сутки в авариях пострадали 24 человека, в том числе пять пешеходов и пять велосипедистов.

В целом за сутки в стране зарегистрировано 99 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 19 аварий с пострадавшими.

Задержаны 11 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. За превышение скорости полиция оформила 187 протоколов, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 494 протокола.

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