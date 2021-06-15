Дубль Роналду помог сборной Португалии уверенно обыграть Венгрию

Матч проходил на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште и завершился победой португальской команды со счётом 3:0.

Главные события в матче развернулись в последние 10 минут основного времени. На 84-й минуте счёт в матче открыл защитник сборной Португалии Рафаэл Геррейро, а две минуты спустя лидер португальцев Криштиану Роналду успешно реализовал пенальти. В компенсированное время Роналду оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

Отметим, что после этого матча 36-летний Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро. Португалец забил 10-й и 11-й голы на чемпионатах Европы. До матча с Венгрией Роналду делил рекорд с Мишелем Платини, который забил на Евро девять мячей.

Теперь на счету Роналду 106 голов за сборную Португалии. До мирового рекорда, который принадлежит экс-форварду сборной Ирана Али Даеи, ему не хватает трёх забитых мячей.

Кроме того, Роналду стал первым футболистом, который сыграл в финальной стадии пяти чемпионатов Европы.

Таким образом, сборная Португалии, которая является действующим чемпионом Европы, набрала 3 очка и возглавила группу. Венгрия без очков занимает четвёртое место. Соперниками команд по группе являются сборные Франции и Германии, которые проведут матч сегодня в 22:00.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу:

15 июня, 22:00, Франция - Германия