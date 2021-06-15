Дубль Роналду помог сборной Португалии уверенно обыграть Венгрию
В матче первого тура группового этапа Евро-2020 сборная Португалии крупно обыграла команду Венгрии.
В матче первого тура группового этапа Евро-2020 сборная Португалии крупно обыграла команду Венгрии.
Главные события в матче развернулись в последние 10 минут основного времени. На 84-й минуте счёт в матче открыл защитник сборной Португалии Рафаэл Геррейро, а две минуты спустя лидер португальцев Криштиану Роналду успешно реализовал пенальти. В компенсированное время Роналду оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.
Отметим, что после этого матча 36-летний Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро. Португалец забил 10-й и 11-й голы на чемпионатах Европы. До матча с Венгрией Роналду делил рекорд с Мишелем Платини, который забил на Евро девять мячей.
Теперь на счету Роналду 106 голов за сборную Португалии. До мирового рекорда, который принадлежит экс-форварду сборной Ирана Али Даеи, ему не хватает трёх забитых мячей.
Кроме того, Роналду стал первым футболистом, который сыграл в финальной стадии пяти чемпионатов Европы.
Таким образом, сборная Португалии, которая является действующим чемпионом Европы, набрала 3 очка и возглавила группу. Венгрия без очков занимает четвёртое место. Соперниками команд по группе являются сборные Франции и Германии, которые проведут матч сегодня в 22:00.
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