В Москве ввели обязательную вакцинацию для чиновников и работников сферы услуг

Согласно документу, сделать прививку в обязательном порядке должны будут те, кто работает в сфере торговли, общественного питания, в клиентских подразделениях банков и почты, в салонах красоты, массажных салонах, банах и саунах, в фитнес-клубах, бассейнах и других физкультурно-оздоровительных комплексах, а также в многофункциональных центрах предоставления госуслуг.

Также обязательная вакцинации коснется работников общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, культурных и развлекательных мероприятий, театров, кинотеатров и концертных залов.

Чиновники органов власти Москвы и подведомственных им организаций также должны будут сделать обязательную прививку.

Вакцинироваться должны не менее 60% сотрудников каждой организации, работающих в указанных в документе сферах.

На тех, у кого есть противопоказания к прививке от коронавируса, обязательная вакцинация не распространится.

Аналогичные меры в среду ввели в Подмосковье.

Об обязательной вакцинации для всех россиян речи не идет, пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли после Москвы и Подмосковья распространить массовую вакцинацию на всю страну.

О том, что вакцинация должна быть добровольной, ранее говорил и сам президент Владимир Путин.

Источник Интерфакса в российском правительстве также сообщил, что в масштабах страны обязательную вакцинацию проводить пока не планируется. Такие решения будут приниматься в зависимости от ситуации в конкретном регионе, утверждает источник агентства.

Как это будет работать?

Согласно указу главного санитарного врача Москвы, прививку первым компонентом вакцины работникам перечисленных сфер необходимо будет сделать до 15 июля, вторым - до 15 августа.

Как сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, до 1 июля будет создана необходимая информационная система, которая позволит контролировать процесс вакцинации и достижение необходимых показателей.

У государства есть возможность устанавливать для отдельных категорий сотрудников отдельных отраслей экономики специальные требования (например, проверка зрения у пилотов или требования к работникам сферы питания), объяснил Би-би-си управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин.

"Здесь речь идет все-таки не просто о рутинной проверке здоровья, а о некоем медицинском вмешательстве. Достаточно ли для этого нормативного акта санитарного врача - это не законодательные власти - у меня пока нет однозначного ответа", - сказал он.

Он также обратил внимание на то, как в указе главного санитарного врача сформулировано требование к вакцинации.

"Это не обязанность работников прививаться и это даже не обязанность работодателей, поскольку, во-первых, звучит как "обеспечить проведение профилактических прививок" - то есть речь идет о том, чтобы создать необходимую инфраструктуру. А во-вторых говорит о том, что руководителям организаций необходимо организовать проведение профилактических прививок для не менее 60%. Речь не идет о том, чтобы это было обязательным требованием к деятельности в этой области", - рассуждает Зеленин.