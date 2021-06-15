Ср, 16.06.2021
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Знакомый об арестованном Янисе Адамсонсе

Запись пресс-конференции Владимира Путина в Женеве

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

Сегодня в Женеве прошла встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, после которой каждый из политиков дали отдельную пресс-конференцию.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
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