Полиция разыскивает без вести пропавшую 29-летнюю Анну
Саулкрастский участок полиции разыскивает без вести пропавшую 29-летнюю Анну Химчеву, которая 3 июня этого года вышла из дома в Кадаге Адажского края и пропала.
Саулкрастский участок полиции разыскивает без вести пропавшую 29-летнюю Анну Химчеву, которая 3 июня этого года вышла из дома в Кадаге Адажского края и пропала.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, длинные черные волосы. Возможно, была одета в черное платье.
Полиция призывает осмотреть фотографию женщины и отозваться всех, кто знает ее возможное местонахождение, позвонив по номеру 110.