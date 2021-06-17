Пт, 18.06.2021
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Талис Линкайтс, министр сообщения

Полиция разыскивает без вести пропавшую 29-летнюю Анну

Анна Химчева ФОТО: Valsts policija

Саулкрастский участок полиции разыскивает без вести пропавшую 29-летнюю Анну Химчеву, которая 3 июня этого года вышла из дома в Кадаге Адажского края и пропала.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, длинные черные волосы. Возможно, была одета в черное платье.

Полиция призывает осмотреть фотографию женщины и отозваться всех, кто знает ее возможное местонахождение, позвонив по номеру 110.

Анна Химчева ФОТО: Valsts policija
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