Звездные страсти ⟩ Рэпер Элджей погряз в убытках, а Моргенштерн женится

Элджей погряз в убытках

На этой неделе несколько изданий сообщили, что по итогам прошлого года российский рэпер Элджей (наст. имя - Алексей Узенюк) оказался в убытках. Звукозаписывающая компания "Сайонара Бойс", которой владеет музыкант и его двое партнеров, не принесла прибыли.

Издание "Комсомольская правда" сообщает, что за прошлый год финансовый результат компании Элджея оказался ниже нуля: минус 750 тысяч рублей (8,6 тысяч евро). По данным СМИ музыкант работает в качестве индивидуального предпринимателя и даже сотрудничает с госструктурами.

Есть информация, что артист не платил по счетам. За один из своих автомобилей он задолжал 64,5 тысячи рублей (745 евро). А если вспомнить последние истории с дорожной полицией, то может машина артисту то и не очень нужна!

Одно можно сказать, что у его супруги дела обстоят совсем иначе: одна из компаний Насти Ивлеевой за прошлый год принесла 28 миллионов рублей (324 тысячи евро) чистой прибыли.

Кстати, недавно блондинка приехала на юбилей Максима Галкина одна, чем заставила еще больше говорить, о возможном разводе с рэпером.

Рэп-исполнитель Моргенштерн женится

И пока одних разводят, то других женят!

В субботу, 19 июня, портал PeopleTalk сообщил, что Моргенштерн собирается взять в жены свою подругу Дилару.

С блогером Диларой Зинатуллиной рэпер встречается четыре года. Издание сообщило, что девушка уже ответила рэперу согласием, но ни о дате свадьбы, ни месте ее проведения ничего не известно.

В воскресенье, 20 июня, Моргенштерн поспешил в сторис опровергнуть эти слухи.

"Не делал я предложение", - написал он.