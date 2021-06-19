Коронавирус в Балтии: в Литве - 75 новых случаев, в Эстонии - 30

Литва

С начала пандемии Covid-19 диагностирован в стране у 278 328 человек, а 265 507 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Литве с диагнозом Covid-19 умерло 4364 человека.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Литве составляет 72,8 случая.

Всего в Литве от Covid-19 привито 1 206 587 человек, а 874 990 человек завершили процесс вакцинации.

Эстония

В пятницу в Эстонии был сделан 3921 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,8%.

С начала пандемии количество подтвержденных случаев Covid-19 в Эстонии достигло 130 781, скончались 1267 заразившихся коронавирусом человек.

В настоящее время в эстонских больницах проходят лечение 50 пациентов с Covid-19.

По оценке департамента здравоохранения Эстонии, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения составляет 53,65 случая.