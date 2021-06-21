Пн, 21.06.2021
Для нас, немцев, это - повод для стыда. Миллионы людей погибли, особенно - на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии, указала она. Нельзя забывать, что "мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками. Ангела Меркель
Ангела Меркель

Справка RUS TVNET ⟩ Какие изменения в сфере налогов ждут жителей с 1 июля?

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В конце прошлой недели Сейм принял несколько изменений в различных налоговых правовых актах, часть из которых вступят в силу с 1 июля 2021 года. Они коснутся работодателей, плательщиков налога с микропредприятий (как владельцев, так и сотрудников предприятий), предпринимателей, ведущих хозяйственную деятельность, получателей и плательщиков гонораров и плательщиков акцизного налога.

Изменения для работодателей

Начиная с 1 июля 2021 года введены минимальные обязательные выплаты государственного социального страхования (минимальные обязательные выплаты). Если зарплата работника за квартал меньше трех установленных Кабинетом министров месячных зарплат (в 2021 году - 500 евро в месяц, соответственно, 1500 евро за квартал), то работодатель должен из своих средств осуществить выплату разницы минимальной социальной выплаты между 1500 евро и декларированной зарплатой работника (объекта обязательных выплат).

Государственное агентство социального страхования подсчитает минимальные обязательные выплаты, которые необходимо осуществить работодателям, и сообщит об этих выплатах в системе электронного декларирования.

Изменения для плательщиков налога с микропредприятий

С 1 июля 2021 года из заработной платы плательщика налога с микропредприятий в будущем должны уплачиваться налоги на рабочую силу в общем порядке, а именно подоходный налог и взносы обязательного государственного социального страхования (VSAOI) в полном объеме.

С 1 июля 2021 года обязательные минимальные выплаты необходимо осуществлять и тем самозанятым, которые выбрали режим налога с микропредприятий и доходы которых меньше установленной Кабинетом министров минимальной зарплаты в 500 евро в месяц, или 1500 евро за квартал. Плательщики налога с микропредприятий, являющиеся работодателями, должны вносить эти выплаты как за себя (если не работают в другом месте), так и за своих работников.

Если плательщик налога с микропредприятий, который не является работополучателем, прогнозирует, что его доходы от хозяйственной деятельности в этом году больше не достигнут 1500 евро за квартал, он должен подать в СГД заявление о планируемых в следующем квартале доходах, и тогда обязательные минимальные выплаты за самозанятого (владельца MUN) не будут подсчитаны и платить их также не будет нужно.

Заявление необходимо подавать в свободной форме в разделе EDS "Переписка с СГД" - до 15 июня 2021 года за третий квартал года, до 15 октября - за четвертый квартал.

Изменения для работников микропредприятий

С 1 июля 2021 года работники микропредприятий, принятые на работу до 31 декабря 2020 года (и которые не являются владельцами предприятия), могут подавать налоговую книжку на своем основном месте, применять к доходам необлагаемый минимум и получать послабления за находящихся под их опекой лиц, а также с 2022 года подавать годовую декларацию о доходах и получать переплаченный подоходный налог.

Изменения для ведущих хозяйственную деятельность или самозанятых

С 1 июля 2021 года самозанятые люди должны будут делать взносы пенсионного страхования VSAOI в размере 10% вместо нынешних 5%.

Порядок подачи VSAOI сохраняется в предыдущем порядке:

  • если доход в месяц от хозяйственной деятельности достигает или превышает размер минимальной зарплаты (500 евро), то нужно делать взнос в размере 31,07% от минимум 500 евро (или выбранного большего объекта выплаты), и 10% от разницы между фактическими доходами в месяц и 500 евро (или выбранного большего объекта выплаты).
  • если доходы не достигают 500 евро в месяц - 10% от фактических доходов.

С 1 июля 2021 года минимальные обязательные взносы должны делать и те самозанятые, доходы которых меньше 1500 евро за квартал. Самозанятым, которые являются работодателями, эти выплаты нужно делать как за себя (если не работают в другом месте), так и за своих сотрудников.

Если самозанятый, не являющийся работополучателем, прогнозирует, что его доходы от хозяйственной деятельности в этом году больше не достигнут 1500 евро за четверть, он должен подать в СГД заявление о планируемых в следующей четверти доходов, и тогда обязательные минимальные выплаты за самозанятого не будут подсчитаны и платить их также не будет нужно. Заявление необходимо подавать в свободной форме в разделе EDS "Переписка с СГД" - до 15 июня 2021 года за третью четверть года, до 15 октября - за четвертую четверть.

Изменения для получателей гонораров

С 1 июля 2021 года по 31 декабря авторы могут продолжать использовать режим уплаты налогов с авторских прав, не регистрируя хозяйственную деятельность, однако нужно принять во внимание ряд значительных изменений. Изменены налоговые ставки - плательщик гонораров удерживает налог вместо доходов за гонорары:

  • до 25 000 евро - 25%
  • если превышает 25 000 евро - 40%.

Плательщик гонораров перед удержанием налога не применяет условные расходы.

Этот новый порядок уплаты не относится на организации коллективного управления. Получая гонорары от организаций коллективного управления, порядок удержания налога не меняется.

С 1 июля 2021 года получателям гонораров, доходы которых ниже 1500 евро за четверть, необходимо осуществлять обязательные минимальные выплаты.

Однако, если получатель гонорара, не являющийся работополучателем, прогнозирует, что его доходы от гонораров не достигнут 1500 евро за четверть, он должен подать в СГД заявление о планируемых в следующей четверти доходов, и тогда обязательные минимальные выплаты не будут подсчитаны и платить их также не будет нужно.

Заявление необходимо подавать в свободной форме в разделе EDS "Переписка с СГД" - до 15 июня 2021 года за третью четверть года, до 15 октября - за четвертую четверть.

Изменения для плательщиков гонораров

Для плательщиков гонораров, являющихся организацией коллективного управления, порядок удержания налогов не меняется. В свою очередь для других плательщиков гонораров, с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года к выплаченным гонорарам будут применять новый порядок уплаты и декларирования подоходного налога.

Более подробная информация доступна на сайте СГД www.vid.gov.lv в разделе "Я - плательщик гонораров".

Изменения для плательщиков акцизного налога

Главные изменения в сфере акциза коснутся коммерсантов, которые осуществляют или планируют осуществлять действия с нагревательным табаком, жидкостью для электронных сигарет, ингредиентами для них и продуктами-заменителями табака (например, никотиновыми подушечками и т.д.).

С 1 июля 2021 года акцизными марками нужно будет маркировать жидкости для электронных сигарет, ингредиенты для них, продукты-заменители табака и нагревательный табак.

Лицо, которые на 1 июля 2021 года осуществляет действия с жидкостью для электронных сигарет и ингредиентами для них, продуктами-заменителями табака и нагревательным табаком, должно произвести инвентаризацию по состоянию на 1 июля 2021 года принадлежащих ему жидкостей для электронных сигарет, ингредиентов для них, продуктов-заменителей табака и нагревательного табака, не маркированных акцизными марками, и акцизный налог на которые уплачен до 30 июня 2021 года.

Такие немаркированные акцизными марками продукты, переданные на потребление в Латвии до 30 июня 2021 года, разрешено реализовывать до 31 декабря 2021 года.

Более подробную информацию можно найти на сайте СГД www.vid.gov.lv в разделе "Акцизный налог".

Полезная информация

Чтобы выяснить, как именно эти изменения повлияют на предпринимателей и различные группы жителей, СГД организовала несколько онлайн-семинаров об изменениях в налоговых нормативных актах в 2021 году. Все они, а также презентации семинаров и ответы на заданные в ходе семинаров вопросы, доступны на сайте СГД в разделе "Налоговые изменения 2021".

НАВЕРХ
Back