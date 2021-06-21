Справка RUS TVNET ⟩ Какие изменения в сфере налогов ждут жителей с 1 июля?

Если самозанятый, не являющийся работополучателем, прогнозирует, что его доходы от хозяйственной деятельности в этом году больше не достигнут 1500 евро за четверть, он должен подать в СГД заявление о планируемых в следующей четверти доходов, и тогда обязательные минимальные выплаты за самозанятого не будут подсчитаны и платить их также не будет нужно. Заявление необходимо подавать в свободной форме в разделе EDS "Переписка с СГД" - до 15 июня 2021 года за третью четверть года, до 15 октября - за четвертую четверть.
Изменения для получателей гонораров
С 1 июля 2021 года по 31 декабря авторы могут продолжать использовать режим уплаты налогов с авторских прав, не регистрируя хозяйственную деятельность, однако нужно принять во внимание ряд значительных изменений. Изменены налоговые ставки - плательщик гонораров удерживает налог вместо доходов за гонорары:
- до 25 000 евро - 25%
- если превышает 25 000 евро - 40%.
Плательщик гонораров перед удержанием налога не применяет условные расходы.
Этот новый порядок уплаты не относится на организации коллективного управления. Получая гонорары от организаций коллективного управления, порядок удержания налога не меняется.
С 1 июля 2021 года получателям гонораров, доходы которых ниже 1500 евро за четверть, необходимо осуществлять обязательные минимальные выплаты.
Однако, если получатель гонорара, не являющийся работополучателем, прогнозирует, что его доходы от гонораров не достигнут 1500 евро за четверть, он должен подать в СГД заявление о планируемых в следующей четверти доходов, и тогда обязательные минимальные выплаты не будут подсчитаны и платить их также не будет нужно.
Заявление необходимо подавать в свободной форме в разделе EDS "Переписка с СГД" - до 15 июня 2021 года за третью четверть года, до 15 октября - за четвертую четверть.
Изменения для плательщиков гонораров
Для плательщиков гонораров, являющихся организацией коллективного управления, порядок удержания налогов не меняется. В свою очередь для других плательщиков гонораров, с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года к выплаченным гонорарам будут применять новый порядок уплаты и декларирования подоходного налога.
Более подробная информация доступна на сайте СГД www.vid.gov.lv в разделе "Я - плательщик гонораров".
Изменения для плательщиков акцизного налога
Главные изменения в сфере акциза коснутся коммерсантов, которые осуществляют или планируют осуществлять действия с нагревательным табаком, жидкостью для электронных сигарет, ингредиентами для них и продуктами-заменителями табака (например, никотиновыми подушечками и т.д.).
С 1 июля 2021 года акцизными марками нужно будет маркировать жидкости для электронных сигарет, ингредиенты для них, продукты-заменители табака и нагревательный табак.
Лицо, которые на 1 июля 2021 года осуществляет действия с жидкостью для электронных сигарет и ингредиентами для них, продуктами-заменителями табака и нагревательным табаком, должно произвести инвентаризацию по состоянию на 1 июля 2021 года принадлежащих ему жидкостей для электронных сигарет, ингредиентов для них, продуктов-заменителей табака и нагревательного табака, не маркированных акцизными марками, и акцизный налог на которые уплачен до 30 июня 2021 года.
Такие немаркированные акцизными марками продукты, переданные на потребление в Латвии до 30 июня 2021 года, разрешено реализовывать до 31 декабря 2021 года.
Более подробную информацию можно найти на сайте СГД www.vid.gov.lv в разделе "Акцизный налог".
Чтобы выяснить, как именно эти изменения повлияют на предпринимателей и различные группы жителей, СГД организовала несколько онлайн-семинаров об изменениях в налоговых нормативных актах в 2021 году. Все они, а также презентации семинаров и ответы на заданные в ходе семинаров вопросы, доступны на сайте СГД в разделе "Налоговые изменения 2021".