На навес упало дерево - пострадали четверо
В четверг, 24 июня, в Аматском крае в результате падения дерева на навес пострадали четыре человека, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В четверг, 24 июня, в Аматском крае в результате падения дерева на навес пострадали четыре человека, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В 22:29 спасатели получили вызов в Аматский край, где дерево упало на навес. На месте происшествия сотрудники VUGD освободили троих человек, еще один человек выбрался самостоятельно. Всем четырем пострадавшим была оказана медицинская помощь.
VUGD завершила работы на месте происшествия в 1:55.
Всего за прошедший день в VUGD поступило 87 вызовов в связи с повреждениями, причиненными сильным ветром, и в основном от поваленных деревьев пришлось освобождать дороги. В восьми случаях деревья упали на здания, включая жилые дома, бани и хозяйственные постройки.
Наибольшее количество вызовов, связанных с повреждениями от ветра, было в Видземской стороне - 32, в Латгале - 20 таких вызовов, в Риге и Рижском регионе - 19, в Земгале - 16 вызовов.
За минувшие сутки в VUGD поступило 164 звонка, из которых 28 были связаны с пожарами, 122 - со спасательными операциями, а 14 звонков оказались ложными.