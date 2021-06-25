На навес упало дерево - пострадали четверо

В 22:29 спасатели получили вызов в Аматский край, где дерево упало на навес. На месте происшествия сотрудники VUGD освободили троих человек, еще один человек выбрался самостоятельно. Всем четырем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

VUGD завершила работы на месте происшествия в 1:55.

Всего за прошедший день в VUGD поступило 87 вызовов в связи с повреждениями, причиненными сильным ветром, и в основном от поваленных деревьев пришлось освобождать дороги. В восьми случаях деревья упали на здания, включая жилые дома, бани и хозяйственные постройки.

Наибольшее количество вызовов, связанных с повреждениями от ветра, было в Видземской стороне - 32, в Латгале - 20 таких вызовов, в Риге и Рижском регионе - 19, в Земгале - 16 вызовов.