В Лондоне прошли масштабные акции протеста "Марш Свободы" и "Восстание против вымирания"

Протестующие пересекли Оксфорд-стрит перед тем, как собраться в Гайд-парке. Они также прошли мимо Даунинг-стрит, где базируется премьер-министр Великобритании, с плакатами и лозунгами.
Протестующие указывали на разные причины своего участия в марше. Однако целью было добиться отставки премьер-министра Бориса Джонсона и снятия ограничений, наложенных пандемией Covid-19.
Также в субботу прошла акция активистов-экологов "Восстание против вымирания", направленная на введение "новых нормальных" стандартов производства, чтобы после Covid-19 работать над экологически чистыми методами производства.
Толпы протестующих согласились объединиться в главном марше - в Вестминстер - в британский парламент.
Протестующие встали с плакатами и мегафонами возле здания парламента и резиденции премьер-министра и выкрикивали различные лозунги. Тем не менее британская полиция сообщает, что протесты были относительно спокойными. Всего было задержано три человека, один из которых уже находился в розыске по делу о предыдущем преступлении. По данным The Guardian, трое полицейских получили легкие травмы.
Галерея: протесты в Лондоне
Между тем британцы разочарованы тем, что национальная телекомпания BBC, а также другие крупные представители СМИ не освещали акции протеста.