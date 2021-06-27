Вс, 27.06.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

В Лондоне прошли масштабные акции протеста "Марш Свободы" и "Восстание против вымирания"

Протесты в Лондоне ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

26 июня в Лондоне прошел очередной "Марш свободы". В рамках которого, несколько тысяч человек вышли на улицы Лондона в знак протеста против  ограничительных мер, введенных из-за Covid-19.

Протестующие пересекли Оксфорд-стрит перед тем, как собраться в Гайд-парке. Они также прошли мимо Даунинг-стрит, где базируется премьер-министр Великобритании, с плакатами и лозунгами.

Протестующие указывали на разные причины своего участия в марше. Однако целью было добиться отставки премьер-министра Бориса Джонсона и снятия ограничений, наложенных пандемией Covid-19.

Также в субботу прошла акция активистов-экологов "Восстание против вымирания", направленная на введение "новых нормальных" стандартов производства, чтобы после Covid-19 работать над экологически чистыми методами производства.

Толпы протестующих согласились объединиться в главном марше - в Вестминстер - в британский парламент.

Протестующие встали с плакатами и мегафонами возле здания парламента и резиденции премьер-министра и выкрикивали различные лозунги. Тем не менее британская полиция сообщает, что протесты были относительно спокойными. Всего было задержано три человека, один из которых уже находился в розыске по делу о предыдущем преступлении. По данным The Guardian, трое полицейских получили легкие травмы.

Галерея: протесты в Лондоне

Между тем британцы разочарованы тем, что национальная телекомпания BBC, а также другие крупные представители СМИ не освещали акции протеста.

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