В Лондоне прошли масштабные акции протеста "Марш Свободы" и "Восстание против вымирания"

Протестующие пересекли Оксфорд-стрит перед тем, как собраться в Гайд-парке. Они также прошли мимо Даунинг-стрит, где базируется премьер-министр Великобритании, с плакатами и лозунгами.

Протестующие указывали на разные причины своего участия в марше. Однако целью было добиться отставки премьер-министра Бориса Джонсона и снятия ограничений, наложенных пандемией Covid-19.

Также в субботу прошла акция активистов-экологов "Восстание против вымирания", направленная на введение "новых нормальных" стандартов производства, чтобы после Covid-19 работать над экологически чистыми методами производства.

Толпы протестующих согласились объединиться в главном марше - в Вестминстер - в британский парламент.

Протестующие встали с плакатами и мегафонами возле здания парламента и резиденции премьер-министра и выкрикивали различные лозунги. Тем не менее британская полиция сообщает, что протесты были относительно спокойными. Всего было задержано три человека, один из которых уже находился в розыске по делу о предыдущем преступлении. По данным The Guardian, трое полицейских получили легкие травмы.

Галерея: протесты в Лондоне

Между тем британцы разочарованы тем, что национальная телекомпания BBC, а также другие крупные представители СМИ не освещали акции протеста.

@SkyNews @BBCNews @itvnews Why have yous not even mentioned this? Yous are a disgrace and the British public will never ever trust you again with your propaganda bullshit. Goes against your narrative that's why you don't want the people to know the truth over this #FreedomMarch https://t.co/MfQhWkxp4X — Lee Thomas (@Lee_Thomas33) June 27, 2021