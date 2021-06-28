В Елгаве девушка включила в машине сирену, похожую на звуковой сигнал оперативных служб: штраф - 250 евро

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что на улице Мейю цельш в Елгаве водитель автомобиля Volkswagen Golf ввел в заблуждение других автомобилистов с помощью звукового сигнала, напоминающего сигнал оперативного транспорта. Когда автомобиль был остановлен, полиция обнаружила, что молодая девушка 2001 года рождения установила в своей машине сирену и громкоговоритель.

Полиция возбудила дело об административном правонарушении и оштрафовала водителя на 250 евро.

В полиции напоминают, что Правила дорожного движения запрещают управление транспортным средством, оборудованным специальным синим или красным маячком, звуковым сигналом, плафоном или световым контрольным сигналом, которые предназначены для оперативного транспорта и могут ввести в заблуждение других участников дорожного движения.