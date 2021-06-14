Создается виртуальный тур по маякам Латвии

Это следующий этап реализованного в прошлом году проекта цифрового музея Рижского порта. Посетив Интернет-страницу Управления Рижского Свободного порта https://rop.lv/lv/vesture любой желающий может ознакомиться с созданной экспозицией морских экспонатов, бережно отобранных и хранящихся на протяжении нескольких десятилетий, а также слушая рассказы экипажа отправиться на онлайн-экскурсию по ледоколу Рижского порта «Varma».

Цифровые туры по маякам создаются путем объединения различных панорамных фотографий - таким образом, создается виртуальная версия конкретного места, которая в дальнейшем будет дополнена историческими и интересными аудио-историями.

В этом месяце уже началась работа над туром по маяку Микелбака. Это самый высокий маяк не только в Латвии, но и в Прибалтике, его высота - 62 метра, он был построен в 1884 году. Примечательно, что этот маяк неоднократно перестраивался и даже сносился, но его всегда восстанавливали. Он стал первым маяком, для работы которого использовалась электроэнергия - и это было первое подобное устройство во всей царской России того времени.

В рамках проекта в цифровой тур включен и комплекс маяка Колкас, который является памятником архитектуры государственного значения. Маяк Колкас был открыт в 1884 году на искусственно созданном насыпанном острове в конце 5-километровой песчаной отмели. Из-за расположения этого маяка, доступ к нему, как и к маяку Ирбес, затруднен, но благодаря современным технологиям в конце лета каждый сможет виртуально посетить и просмотреть его, используя компьютер или смартфон.

Маяк Ирбес - единственный в Латвии, который находится в открытых водах, примерно в 20 морских милях от берега, в проливе Балтийского моря, между мысом Сирвес на острове Сааремаа и мысом Овишрагс. Его высота - 37 метров, в маячной башне 14 этажей, фокусная высота - 35 метров, видимость - 10 морских миль. Хотя исторически в нем были жилые и рабочие помещения для смотрителя, сегодня маяком управляет автоматизированная система. Маяк был построен в 1986 году.

Проект цифрового тура планируется завершить осенью 2022 года, когда цифровые экскурсии по Даугавгривскому, Мерсрагскому и Айнажскому маякам будут добавлены к виртуальным экскурсиям по маякам Ирбес, Колкас и Микельбака на сайте Управления Рижского Свободного порта.