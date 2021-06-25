Ср, 30.06.2021
И у меня за это штраф, за товар, который я купила себе?! И PTAC продолжает давать интервью, в которых насмехаются и смеются над нами. Очень неприятно, что люди в государственном учреждении думают, что они могут все делать, только полагаясь на то, что им кажется. Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер
Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер
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Рабочие заводов Донбасса выходят на забастовки: многие не получают зарплату несколько месяцев

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Владимир Путин впервые за два года отвечал на вопросы россиян.
  • В России второй день подряд рекордная смертность от ковида. Больницы загружены, а врачи продолжают бороться за обещанные президентом еще год назад выплаты.
  • Рабочие заводов Донбасса выходят на забастовки: многие из них не получают зарплату уже несколько месяцев.
  • "Я больше года ждал, что Россия своих не бросает". Арестованный в Беларуси россиянин Дмитрий Попов попросил Владимира Путина лишить его гражданства.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
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