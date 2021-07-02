Ещё три спортсмена присоединились к латвийской делегации на Олимпийских играх в Токио
Латвию на Олимпиаде в Токио будут представлять 33 спортсмена в 14 видах спорта, сообщил в четверг Латвийский Олимпийский комитет (ЛОК).
Латвию на Олимпиаде в Токио будут представлять 33 спортсмена в 14 видах спорта, сообщил в четверг Латвийский Олимпийский комитет (ЛОК).
Уже сообщалось, что в среду на заседании исполкома ЛОК был утверждён состав латвийской команды в количестве 30 человек. Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.
1 июля после официального решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) к латвийской команде присоединились ещё три спортсмена - метательницы копья Мадара Паламейка и Анете Коциня, а также бегунья на средние дистанции Лига Велвере.
Метатель копья Роланд Штробиндерс и спринтер Гунта Вайчуле, которые также ждали решения World Athletics, не получили путёвку на Олимпиаду.
Состав олимпийской сборной Латвии на Олимпийских играх в Токио:
Лаура Игауне, Гатис Чакшс, Лина Музе, Руслан Смолонский, Арнис Румбениекс, Мадара Паламейка, Анете Коциня, Лига Велвере (все - лёгкая атлетика), Тина Лаура Граудиня, Анастасия Кравченока, Мартиньш Плявиньш, Эдгар Точс (все - пляжный волейбол), Винета Петерсоне, Хелвийс Бабрис, Том Скуиньш, Кристс Нейландс (все - велоспорт), Агнис Чаварс, Лаурис Миезис, Карлис Паул Ласманис, Эдгар Круминьш (все - баскетбол 3x3), Евгений Бородавко (дзюдо), Павел Швецов (современное пятиборье) Роберт Акменс (гребля), Агате Рашмане (стрельба), Кристап Неретниекс (конный спорт), Анастасия Григорьева (борьба), Калвис Калниньш (карате), Артур Плесниекс, Ритварс Сухарев (оба - тяжёлая атлетика), Иева Малюка, Даниил Бобров (оба - плавание), Анастасия Севастова, Алена Остапенко (обе - теннис).