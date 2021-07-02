Ещё три спортсмена присоединились к латвийской делегации на Олимпийских играх в Токио

Уже сообщалось, что в среду на заседании исполкома ЛОК был утверждён состав латвийской команды в количестве 30 человек. Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.

1 июля после официального решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) к латвийской команде присоединились ещё три спортсмена - метательницы копья Мадара Паламейка и Анете Коциня, а также бегунья на средние дистанции Лига Велвере.

Метатель копья Роланд Штробиндерс и спринтер Гунта Вайчуле, которые также ждали решения World Athletics, не получили путёвку на Олимпиаду.

Состав олимпийской сборной Латвии на Олимпийских играх в Токио: