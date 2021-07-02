Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: погибла женщина-водитель
Вечером в пятницу на Вентспилсском шоссе у озера Пузес произошло тяжелое ДТП, в результате чего блокировано движение транспорта, сообщает агентство LETA.
Вечером в пятницу на Вентспилсском шоссе у озера Пузес произошло тяжелое ДТП, в результате чего блокировано движение транспорта, сообщает агентство LETA.
ДТП произошло на 158-м километре Вентспилсского шоссе у озера Пузес, между Угале и Попе.
В Госполиции сообщили, что в 19:10 произошло лобовое столкновение легковой машины и грузовика, в результате чего погибла водитель легковушки, в свою очередь видеть грузовика получил ссадины на теле.
Движение блокировано в обоих направлениях, на месте работает полиция.
Закрытый участок шоссе можно объехать, например, через Блазму.
❗️❗️CSNg uz autoceļa A10 Rīga - Ventspils 158km.— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 2, 2021
Satiksme bloķēta abos virzienos, iespējams apbraukt pa Ugāle–Blāzma–Ance (V1311), caur Blāzmu uz Valdemārpili (V1411). pic.twitter.com/8XipookiWX