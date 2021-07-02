Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: погибла женщина-водитель

ДТП произошло на 158-м километре Вентспилсского шоссе у озера Пузес, между Угале и Попе.

В Госполиции сообщили, что в 19:10 произошло лобовое столкновение легковой машины и грузовика, в результате чего погибла водитель легковушки, в свою очередь видеть грузовика получил ссадины на теле.