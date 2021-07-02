Пт, 2.07.2021
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Дебора Дэйвис, экстрасенс

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: погибла женщина-водитель

ФОТО: Latvijas Valsts ceļi

Вечером в пятницу на Вентспилсском шоссе у озера Пузес произошло тяжелое ДТП, в результате чего блокировано движение транспорта, сообщает агентство LETA.

ДТП произошло на 158-м километре Вентспилсского шоссе у озера Пузес, между Угале и Попе.

В Госполиции сообщили, что в 19:10 произошло лобовое столкновение легковой машины и грузовика, в результате чего погибла водитель легковушки, в свою очередь видеть грузовика получил ссадины на теле.

Движение блокировано в обоих направлениях, на месте работает полиция.

Закрытый участок шоссе можно объехать, например, через Блазму.

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