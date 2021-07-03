У жительницы Таллинна лопнуло терпение: "Объявляю войну сети Maxima!"

В среду Марион хотела купить упаковку пива в Jannseni Maxima в Таллинне, но возникла загвоздка - были проблемы с указанными ценами, сломанным аппаратом контроля цен и не говорящим по-эстонски персоналом. По словам Марион, это происходит не в первый раз - в магазинах Maxima такие проблемы постоянно.

"Иногда я проверяла, иногда меня обманывали, а позже я обнаруживала и махала рукой и т.д., но сегодняшний визит в магазин окончательно выбил меня, - сообщает она в Facebook. - Теперь я решила в одиночку объявить войну".

По словам Марион, если ничего не делаеть, то ничего и не изменится. Она больше не намерена мириться с торговой практикой Maxima. "Отныне я буду проверять все цены и кассовые чеки. Я намерена поднимать шум из-за любой цены, которая не была экспонирована".

В сообщении, опубликованном в группе Nõmmekad в Facebook, Марион более подробно описывает, что произошло в магазине.

"На товаре нет ценников, контрольный аппарат не работает, и на кассе не отображается цена объем. Я потребовала позвать начальника - безъязыкую девушку, которая не совсем понимала, почему я хочу узнать цену за литр. Я пыталась объяснить ей, что в Эстонской Республике давно действует закон, который заставляет продавца выставлять цену за реальный объем. Очевидно, мой русский был плохим, и она даже не пыталась понять. Наконец она принесла мне одно пиво и объявила цену за литр. Я пыталась сказать, что обычно цены за бутылку и упаковку различаются, что снова ее разозлило. Наконец, я получила необходимую информацию".

Комментарий Maxima

Медиа-менеджер Maxima Максим Тууль сообщил Elu24, что ему известно об инциденте в магазине Jannseni.

Тууль подтвердил, что, хотя ценники всегда были на всех товарах, они действительно исчезли с данного пива в то время, но сразу после инцидента были возвращены. Он также сказал, что на ценнике приведена все требуемая информация, включая цену за литр.

По словам Тууля, аппарат контроля цен был в рабочем состоянии. "Там просто нужно удерживать считватель на штрих-коде немного дольше, несколько секунд".

По словам Тууля, кассирша ответила клиентке на эстонском, но та сразу начала общаться на русском и была очень эмоциональной. Хотя работница магазина продолжала отвечать на эстонском языке, в напряженной обстановке они в какой-то момент говорили на двух языках одновременно.

По поводу недоразумения на кассе Тууль сказал, что, к сожалению, покупатель не понял информацию о ценнике, а точнее, о том, что к цене добавляется тарный залог. Кассирше пришлось объяснять женщине, что она получит залог обратно, когда вернет бутылку в пункт сбора тары.