Видео ⟩ "Мужчина с топором бежит к моей жене и ребенку..." Под Екабпилсом произошел кровавый конфликт

"Я пришла с работы, а там играла музыка на полную. Думала, что до 11 они навеселятся и успокоятся, здесь же и другие люди живут Но нет! Было уже 23:45, и я все еще не могла уснуть!" - говорит местная жительница Яна.

Соседка подошла и позвала хозяина вечеринки.

"Он пришел. Был очень пьяный. Я сказала, пусть сделает музыку потише, а он - начал оскорблять меня!" говорит Яна.

Так как сосед не отреагировал на просьбу Яны, она позвонила мужу и в полицию.

"Он побежал через двор. Из ворот выбежал сын хозяина и изо всех сил ударил меня ногой в живот... Я упал, но он продолжал бить меня ногами! Прибежала женщина, я держалась за живот, она тоже стала бить!" - говорит Яна, показывая синяки.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Вскоре появился муж Яны, который вступил в конфликт с топором в руках.

"Они, пять человек, нейтрализовали моего мужа и начали избивать! У него было сломано три ребра, челюсть сломана в двух местах, ухо посинело, зрение ухудшилось от удара, потому что глаз был в крови. Синяки по всему телу", - говорит Яна.

Она получила травму живота и руки и объясняет, что несколько дней не могла работать, а сейчас не может даже сесть.

Представители программы связались с сыном хозяина вечеринки, который рассказал свою версию.

"Женщина бежит на меня сверху с деревяшкой. Похоже, что собиралась бить - я ее оттолкнул! Потому что рядом со мной моя жена и ребенок - я тоже должен защищаться! Не мог знать, какие у нее мотивы!", - говорит мужчина.

Не помня об избиении Яны, сын говорит, что ее муж был "нейтрализован", потому что ударил топором машину организатора вечеринки, которая в то время уезжала. В автомобиле находились жена и ребенок мужчины.

Мужчина говорит, что в этот момент муж Яны побежал навстречу машине с топором и предметом, похожим на отвертку, которым ударил в машину.

"Потом все превратилось в драку и нужно было отобрать топор. Член моей семьи получил удар топором по руке. Потом этого мужчину пришлось схватить.

Мужчина с топором бежит к моей жене и ребенку... что, нужно было быть нежнее, чтобы нас порубили, как в фильмах? Необычная ситуация, когда даже не понимаешь, как действовать...", - говорит мужчина.

Участник конфликта не берется судить, применил ли он в данной ситуации чрезмерную силу.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

"Моя жена в истерике выпрыгнула из машины. Кричала, ловила ребенка... Я не знал, что делать!" - продолжает мужчина.

Позже к месту происшествия прибыла вызванная Яной полиция, положившая конец кровавому конфликту. Позже были вызваны медики.

По факту происшествия возбуждено два уголовных дела - за преступление против здоровья человека и за умышленное повреждение чужого имущества.

Обе стороны признают, что в прошлом между ними были разногласия.