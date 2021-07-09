"Папа тонет!": Рижские спасатели спасли в море тонущих отца с ребенком

Спасатели быстро добрались до места происшествия на квадроцикле. Спустя мгновение они заметили, что примерно в 300 метрах за буйками, или в 400 метрах от берега, в воде на надувной игрушке находится ребенок, а рядом с ним кто-то барахтается в воде.
Спасатели на моторной лодке, приближаясь к тонущим, услышали крик ребенка: "Папа тонет!". Спустя мгновение они вытащили из воды отца ребенка, который в этот момент из последних сил держал лицо над водой, чтобы дышать. Сразу после этого в спасательную лодку подняли 10-летнего сына мужчины.
Также руку помощи протянули другому мужчине, который успел доплыть до попавших в беду. Человек сказал, что сам попытается доплыть до берега, но ему объяснили, что волны были слишком высокими, направление ветра и течения уводили от берега и что он был почти на полпути. Следовательно, его также забрали в лодку и доставили на берег.
Позже выяснилось, что ветер унес мальчика с надувной игрушкой на глубину, а отец поплыл за сыном. Когда эти двое были уже на большом расстоянии от берега, силы отца иссякли и он больше не успевал за надувной игрушкой, которую уносил ветер - мужчина начал тонуть. Спасенный на берегу пояснил, что почувствовал сильное давление в голове, полное истощение и не мог даже встать на ноги. Он также подтвердил, что несколько раз захлебнулся водой.
Чтобы убедиться, что со здоровьем мужчины все в порядке, была вызвана Служба неотложной помощи. После оказания медицинской помощи и небольшого отдыха отец и сын смогли вернуться домой самостоятельно.
Рижская муниципальная полиция напоминает, что даже при небольшом ветре развлечения с надувными игрушками на воде могут быть опасными, потому что за короткий промежуток времени ветер может унести отдыхающего на сотни метров от берега. Полиция также призывает родителей не оставлять детей одних, а также выбирать официальные места для купания, где постоянно дежурят спасатели.