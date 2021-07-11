Растут продажи, люди размещают фото: звезда "Секса в большом городе" влюбила латвийцев в местные чипсы

Что случилось?

9 июня этого года Сара Джессика Паркер опубликовала в социальной сети Instagram благодарность магазину, в котором она купила латвийские Long Chips. Она также отметила, что четыре пачки чипсов на фотографии и шесть пачек за кадром она везет своей творческой группе. Позже Pērnes L отправила актрисе несколько коробок с фирменными чипсами, а она в благодарность разместила в социальных сетях видео с полученной продукцией Long Chips.

Реакция в Латвии

Представитель компании Радзиньш отметил, что популярность чипсов в Латвии в настоящее время растет, поэтому пост и фото актрисы в социальной сети Instagram положительно сказываются и на освоении местного рынка.

При этом он указал, что пока рано говорить о росте прибыли и оборота, связанных с постом актрисы. "Все не так просто", - сказал Радзиньш.

"Теперь люди фотографируются с нашими чипсами и публикуют снимки в социальных сетях", - добавил он. Бизнесмен пояснил, что продукция компании уже много лет доступна во всех крупных сетях латвийских магазинов, но, судя по активности людей в социальных сетях, часть общества чипсы компании Pērnes L не замечала.

О компании

Около 95% продукции компании экспортируется в Европейский Союз, Африку и Ближний Восток, также одним из рынков сбыта компании является Бразилия. Поскольку продукция Pērnes L приобрела большую популярность, интерес к продукции компании проявили и три поставщика из США.

В 2019 году оборот Pērnes L составил 3,707 миллиона евро, что на 10,6% меньше, чем годом ранее, но компания получила прибыль в размере 80 478 евро по сравнению с убытками годом ранее, свидетельствует информация Firmas.lv. Финансовая информация компании за 2020 год еще не опубликована.