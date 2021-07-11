Блогер Наталья Краснова в третий раз вышла замуж

Бракосочетание пара решила провести в родном городе Натальи Челябинске 9 июня. Торжество состоялось в кругу родных и друзей.

Блогер предупредила поклонников, что не собирается раскрывать имя и фамилию нового супруга, она также не планирует брать фамилию мужа. В соцсетях Краснова призналась фолловерам, что это был один из самых веселых и счастливых дней в ее жизни. Она подчеркнула, что наконец-то счастлива в личной жизни.

В своих видео Наталья часто говорила, что у нее личная жизнь не складывалась, потому что она выходила "за принца, но получала дракона". Стендап-комик сейчас работает над новой книгой на эту тему "Принцесса на всю голову".