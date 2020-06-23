Фото ⟩ Прически для этого лета: как красиво убрать волосы в жару

Вариант, показанный Хейли Бибер - идеальное решение для тех, кто не может представить себя без распущенных волос.

Пряди от лица можно убрать назад при помощи заколки или резинки.

Обладательницам густых и длинных волос предлагается конский хвост.

Вы можете поиграть с высотой и пробором. Использовать можно любую резинку (например, в 2021 году популярны объемные резинки из шелка или просто объемные мягкие) в тон или, наоборот, яркий платок, который отлично дополнит летний образ.

Гладкий пучок с двумя одинокими прядями у лица выбирает певица Дуа Липа.

Чтобы такая прическа держалась, нужно взять небольшое количество средства для укладки и заколки-невидимки. Этот пучок подойдет как для прогулки на пляже, так и для офиса.

Такой вариант - не лучший выбор для обладательниц тонких вьющихся волос. Но у Джиджи Хадид есть выход!

Полностью гладкая прическа. Хватит того, что вы уложите волосы с утра - тогда до самого вечера можете забыть о хлопотах, связанных с ними. Особенно стильно этот пучок будет смотреться с объемной резинкой.

В свою очередь, в TikTok можно найти еще несколько вариантов того, как убрать волосы:

Остальные варианты причесок из TikTok - ниже: