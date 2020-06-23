Вт, 13.07.2021
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Марк Рютте, премьер Нидерландов о преждевременно снятых ограничениях

Фото ⟩ Прически для этого лета: как красиво убрать волосы в жару

Это лето поражает нас обилием солнца и жарой. Для обладательниц длинных волос такая погода - особый вызов! Представляем подборку самых удобных и в то же время красивых летних причесок.

Вариант, показанный Хейли Бибер - идеальное решение для тех, кто не может представить себя без распущенных волос.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пряди от лица можно убрать назад при помощи заколки или резинки. 

Обладательницам густых и длинных волос предлагается конский хвост.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вы можете поиграть с высотой и пробором. Использовать можно любую резинку (например, в 2021 году популярны объемные резинки из шелка или просто объемные мягкие) в тон или, наоборот, яркий платок, который отлично дополнит летний образ. 

Гладкий пучок с двумя одинокими прядями у лица выбирает певица Дуа Липа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Чтобы такая прическа держалась, нужно взять небольшое количество средства для укладки и заколки-невидимки. Этот пучок подойдет как для прогулки на пляже, так и для офиса. 

Такой вариант - не лучший выбор для обладательниц тонких вьющихся волос. Но у Джиджи Хадид есть выход!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Полностью гладкая прическа. Хватит того, что вы уложите волосы с утра - тогда до самого вечера можете забыть о хлопотах, связанных с ними. Особенно стильно этот пучок будет смотреться с объемной резинкой. 

В свою очередь, в TikTok можно найти еще несколько вариантов того, как убрать волосы: 

@svetlana.laivi

В моей инсте полезно 🔥♥️ #прическаза5минут #пучокза5секунд #простаяприческа #быстраяприческа

♬ Я не забуду - Max Box & Мари Краймбрери

Остальные варианты причесок из TikTok - ниже:

А тут вы найдете несколько полезных советов на тему здоровья волос: 

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