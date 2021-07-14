Ср, 14.07.2021
Ради бога, пусть строят глава МИД Беларуси о строительстве стены на границе с Литвой
глава МИД Беларуси о строительстве стены на границе с Литвой

Протесты во Франции: тысячи людей вышли на акции против обязательной вакцинации для посещения ресторанов

Сегодня, 14 июля, в крупнейших городах Франции прошли акции протеста против новых мер правительства. Они гласят, что без прививки от коронавируса или ПЦР-теста нельзя будет посещать общественные места, пишет "Медуза".

Люди начали массово выходить на улицы с лозунгами "Свобода!", "Долой диктатуру!" и "Долой паспорта здоровья!"

Парижская полиция насчитала до двух тысяч демонстрантов. Акции также прошли в Монпелье, Марселе, Тулузе, Анси, Руане и других городах.

Известно, что в Париже некоторые демонстранты поджигали мусорные баки, полиция в ответ применяла слезоточивый газ.

12 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что без прививки или отрицательного ПЦР-теста с 21 июля нельзя будет ходить в кинотеатры и концертные залы, а с августа - в бары, рестораны, торговые центры, а также покупать билеты на поезда и самолеты. Кроме того, Макрон сообщил, что прививки для медицинских работников будут обязательными - с 15 сентября работодатели получат право увольнять непривитых от работы.

После заявления Макрона увеличилось количество желающих сделать прививку. В течение суток после обращения президента на вакцинацию записались 1,7 миллиона жителей страны.

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