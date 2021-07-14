Протесты во Франции: тысячи людей вышли на акции против обязательной вакцинации для посещения ресторанов

Парижская полиция насчитала до двух тысяч демонстрантов. Акции также прошли в Монпелье, Марселе, Тулузе, Анси, Руане и других городах.

12 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что без прививки или отрицательного ПЦР-теста с 21 июля нельзя будет ходить в кинотеатры и концертные залы, а с августа - в бары, рестораны, торговые центры, а также покупать билеты на поезда и самолеты. Кроме того, Макрон сообщил, что прививки для медицинских работников будут обязательными - с 15 сентября работодатели получат право увольнять непривитых от работы.