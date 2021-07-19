Вт, 20.07.2021
Темпы вакцинации по-прежнему в два раза медленнее, чем необходимо для того, чтобы к сентябрю достичь по крайней мере 80%-ного коллективного иммунитета в системе образования. Анита Муйжниеце, министр образования и науки
Анита Муйжниеце, министр образования и науки
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Отдел вакцинации обратится в полицию из-за видео, на котором человек упал в обморок в кабинете вакцинации

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Отдел проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения обратится в Госполицию и Государственную инспекцию данных в связи с распространением в интернете видео, на котором заснят человек, упавший в обморок в кабинете вакцинации.

Как заявили в отделе, распространение видео является нарушением прав пациента, поэтому данный случай будет передан для проверки компетентным органам.

Отдел проекта вакцинации отмечает, что при медицинских манипуляциях реакция людей бывает разной. В данном случае человек упал в обморок и ему сразу же была оказана первая помощь, а также вызвана бригада скорой помощи.

На вопрос, сколько в Латвии было случаев, когда после прививки людям становилось плохо, в отделе ответили, что такой учет не ведется и у медицинских учреждений, которые проводят вакцинацию, нет обязанности сообщать об этом.

Вакцинация - это медицинская процедура, как и анализы, когда случается, что люди тоже теряют сознание, отметили в отделе.


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