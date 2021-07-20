Грузия, Молдова и Украина заявили на конференции в Батуми о стремлении в ЕС

Глава Евросовета подчеркнул важность реформ и пообещал миллиардную помощь

Участвовавший в конференции председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал важной вехой конференцию в Батуми и приветствовал стремление трех стран к сближению с ЕС. Он указал на необходимость продолжения демократических реформ в странах "Восточного партнерства", направленных на борьбу с коррупцией и за верховенство закона. Данная программа является локомотивом экономического роста и благосостояния Грузии, Украины и Молдавии, отметил Мишель. "Восточное партнерство" запущено в 2009 году и приносит пользу всем участвующим в нем странам, подчеркнул он.

Our meeting with the leaders of Georgia 🇬🇪, Moldova 🇲🇩 and Ukraine 🇺🇦 is an important milestone.



We welcome the Trio initiative to foster coordination between the Associated partners and with the EU 🇪🇺.@Zourabichvili_S @GharibashviliGe @sandumaiamd @ZelenskyyUa pic.twitter.com/W1uxC1HLCT — Charles Michel (@eucopresident) July 19, 2021

Одновременно глава Евросовета сообщил о планах создания "беспрецедентного инвестиционного пакета" для трех стран на сумму 2,3 миллиарда евро с "потенциалом для мобилизации до 17 миллиардов евро в виде государственных и частных инвестиций в регионе". Следующий саммит "Восточного партнерства" состоится в декабре, и приоритетными темами станут, среди прочего, сотрудничество с Европейским инвестиционным банком для поддержки инфраструктурных проектов, а также реформы, указал далее Мишель.

Брюссель "по-прежнему будет выступать в качестве сильного и надежного партнера для вашего региона", подчеркнул европейский политик. "Такая мощная поддержка ЕС ясно демонстрирует стратегическое значение, которое мы придаем нашему партнерству с нами", - добавил он.

Зеленский заявил об угрозе всей Европе со стороны РФ

В свою очередь Владимир Зеленский заявил об угрозе всей Европе, которую создает присутствие российских военных контингентов у границ Украины, Грузии и Молдовы. "Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран, тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский также отметил, что Украина, Грузия и Молдова важны для будущего Европы, и доказательством этого может стать предоставление им перспективы вступления в ЕС как государствам, разделяющим европейские ценности. "Мы хотим, чтобы территория Европейского Союза стала больше", - подчеркнул он. В Twitter Зеленский указал, что встреча в формате "Ассоциированного трио" формирует новое региональное измерение для расширения ЕС. "Счастлив, что председатель Европейского Совета Шарль Мишель разделяет эту мысль и засвидетельствовал поддержку нашей инициативы", - написал он далее.

Зустріч у форматі Асоційованого тріо формує новий регіональний вимір для розширення #EU, що охопить 🇺🇦, 🇬🇪 та 🇲🇩. Щасливий, що @CharlesMichel поділяє цю думку та засвідчив підтримку нашій ініціативі. pic.twitter.com/w8tFOkV1wT — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2021

Санду надеется на помощь в борьбе с коррупцией и экономическую интеграцию

Между тем Майя Санду выразила надежду на помощь ЕС в борьбе с коррупцией. "Нам нужна помощь европейских институтов, государств - членов Евросоюза, потому что это глобальный и региональный феномен", - отметила она и подчеркнула, что коррупция выходит за пределы Молдовы. Санду указала на необходимость устранения из государственного аппарата коррумпированных судей и чиновников. "В моей стране должно быть функциональное правительство, чтобы был достигнут значительный прогресс. Мы должны убедить молдаван, что будущее возможно и дома, и в Евросоюзе", - заявила она.

Одновременно Санду выразила надежду на усиление экономической интеграции Молдовы в ЕС. "Мы хотим иметь больше доступа на рынки, надеемся получить помощь в направлении улучшения конкурентоспособности, чтобы создать больше рабочих мест для молдаван", - пояснила она и заявила о стремлении Кишинева стать "стабильным, прогнозируемым партнером для ЕС".

"Ассоциированное трио" и "Восточное партнерство"

17 мая министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали в Киеве декларацию о создании нового формата сотрудничества "Ассоциированное трио", в конце июня они представили его в Брюсселе. "Мы втроем прибыли в Брюссель, чтобы продемонстрировать, что Украина, Грузия и Молдова являются зрелыми в наших европейских стремлениях и готовы к следующему уровню процесса ассоциации, которая должна привести наши страны к европейской перспективе", - заявил Кулеба. По его мнению, новый формат поможет всем трем его странам-участницам эффективнее проводить "европейские реформы" и внедрять стандарты ЕС.