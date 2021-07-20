"Врач ставил крест": минчанин, которому оторвало часть стопы во время протестов, получил в Польше протез

Лечение в Беларуси, допросы следователей, отъезд из страны и реабилитация в Польше - через это пришлось пройти мужчине в течение нескольких месяцев. И только недавно он смог полноценно ходить: получил долгожданный протез. Еврорадио пообщалось с Сайковским, чтобы узнать про его самочувствие, реабилитацию и планы на будущее.

Георгий до событий прошлого лета работал несколько лет в России: грузчиком, продавцом-консультантом, администратором в хостеле. Однако в период избирательной кампании вернулся в Беларусь.

Мужчина признаётся, что ни о чём не жалеет. По его словам, он был обязан выйти на протест против результатов выборов.

"9 августа ждал. В тот день уже не было интернета, но можно было узнать информацию из "Евроньюз". Помню, смотрю результаты экзитполов - а там под 80 процентов [за Лукашенко. - Еврорадио]. У тебя внутри просто всё взрывается. Друзья отговаривали выходить, но у меня не было другого пути. Понимаю, что мог быть на месте Тарайковского, мог попасть под пытки на Окрестина… Но у меня украли мой голос, просто надсмеялись надо мной", - вспоминает Сайковский.

10 августа недалеко от Сайковского взорвалась светошумовая граната. Осколком, который прилетел ему в кроссовок, ему оторвало два пальца. Люди посадили его в первую попавшуюся машину и отвезли в больницу, где он провёл 51 день.

Во время лечения "навещали" Сайковского и следователи.

"Разговор сводился к одному: "Не могли ли вы получить ранение от гранаты, которую кинули протестующие?" Или: "А может, в вас её кинули из окна?" Ещё и телефон изъяли", - рассказывает Сайковский.

Георгий подавал заявление в СК на возбуждения уголовного дела, но получал только отписки: "Дело от Следственного комитета Октябрьского района перешло в Следственный комитет Фрунзенского района - и всё".

Зато его самого хотели привлечь к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, однако с 1 ноября он находится в Польше. Сначала жил два месяца в реабилитационном центре для пострадавших в протестах белорусов, а позже - у друзей.

"Врач, который был в реабилитационном центре, сначала поставил на мне крест: мол, никакой протез тебе не положен. Но позже нашёл другого специалиста - ортопеда. От Белорусского дома в Варшаве [общественное объединение. - Еврорадио] получил направление и поехал на обследование. Тот уже сказал, что возможны около 50 видов протезов. Позже уже общался с протезистом, который выбрал два варианта: либо съёмный протез, либо нужно укорачивать ногу. Я, конечно, выбрал первый вариант. Через месяц протез уже был готов".