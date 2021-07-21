Факты о каждом знаке Зодиака, о которых вам никто не расскажет

Овен

Овны не являются изменщиками, но практически все из них хотя бы раз ходили "налево". Эти люди чаще других становятся зависимыми от компьютерных игр. Согласно статистике, Овны как никто другой тратятся на путешествия.

Телец

Тельцы обожают наряды. Они тратят большие деньги на то, чтобы всегда выглядеть лучше других.

Представители этого знака зодиакального круга дарят самые лучшие подарки. Им нравится делать приятное близким и друзьям.

А еще Тельцы чаще других очень боятся высоты.

Близнецы

Люди данного Знака не могут без драмы. Если в отношениях ее нет - значит, отношения, по их мнению, какие-то неправильные. Если вы хотите понравиться Близнецам, заставьте этих людей смеяться. Без общения Близнецы очень быстро увядают. Им нужно постоянно с кем-то общаться.

Рак

У Раков невероятные кулинарные способности. Наибольшее количество одаренных поваров - именно Раки. Больше всего на свете эти люди боятся одиночества, хотя они об этом точно никогда не скажут. У Раков мощнейшая интуиция, которая по своей силе почти равна интуиции Скорпионов.

Лев

Львы, согласно статистике, чаще представителей других знаков Зодиака сидят в телефоне перед сном. Лев - самый гордый знак. По уровню гордости с ними сравнятся лишь Близнецы. Львы - самые верные люди на свете. Они значительно реже других изменяют.

Дева

Мужчины и женщины этого знака являются самыми сильно отличающимися друг от друга. Мужчина-Дева и женщина-Дева имеют наихудшую совместимость. Девы очень много нервничают. Они делают это по любому малейшему поводу. Просто им нравится порядок. Согласно статистике, Девы являются самыми вежливыми людьми на планете.

Весы

Весы - и страстные, и самые приятные любовники на планете. Им чужды ревность и зависть. Весы ненавидят шумных и суетливых людей, хотя даже с ними часто находят общий язык. Весы умеют прощать. Единственное, чего они не могут простить - это предательство и ложь.

Скорпион

Самые лучшие в мире следователи и детективы рождаются под этим знаком Зодиака. Скорпионы - самые страстные любовники в мире, хоть и зачастую слишком тяжелые по характеру. Скорпионов очень сложно любить, но практика показывает, что отношения с ними люди помнят дольше всего.

Стрелец

У Стрельцов невероятная сила духа и оптимизм. Никто в этом с ними не сравнится.

Среди Стрельцов огромное количество талантливых журналистов. Это идеальная профессия для представителей данного знака.

Стрельцы - самые большие любители приключений. Разделяйте их страсть, и тогда они будут вас обожать.

Козерог

Козероги - самые лучшие управленцы. Это прирожденные лидеры, хоть они сами порой об этом и не догадываются. Если вы хотите понравиться Козерогу, ни в коем случае не спорьте с ним. Соглашайтесь со всем, что он говорит, тогда у вас будет больше шансов. Самой частой причиной плохого сна у Козерогов являются мысли о жизни, о мире, о проблемах.

Водолей

Среди Водолеев больше всего гениальных ученых. Этот факт известен немногим, но это чистая правда. Сильнее всего Водолеи тянутся к тем, кто может поддержать их разговор. Также они редко формируют отношения с теми, кто не разделяет их увлечений. А еще Водолеи чаще других ходят во сне.

Рыбы

Известно, что Рыбы - творческие личности, но мало кто знает, что из них получаются замечательные художники. Кроме того,

Рыбы гораздо позднее остальных знаков избавляются от боязни темноты, особенно это касается представительниц прекрасного пола.