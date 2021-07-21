Переболевшие Covid-19 будут считаться вакцинированными уже после первой дозы вакцины

Переболевшие Covid-19 люди смогут получить сертификат о вакцинации после получения одной из двух доз вакцины Covid-19. Он будет действителен в течении 180 дней после лабораторно подтвержденного положительного теста на Covid-19.

Это решение было ранее принято правительством на основе недавних исследований эффективности вакцин и рекомендации Совета Европы о том, что во время путешествий люди переболевшие Covid-19 должны считаться полностью вакцинированными, даже если в сертификате о вакцинации указано, что они получили только одну дозу ванцины.