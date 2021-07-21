Ср, 21.07.2021
Все, кто хочет работать, на мой взгляд, могут найти работу и заработать Мартиньш Тронс, член правления общества "Крестьянский сейм"
Мартиньш Тронс, член правления общества "Крестьянский сейм"

Переболевшие Covid-19 будут считаться вакцинированными уже после первой дозы вакцины

Фото иллюстративное. ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня вступают в силу изменения в системе создания и подписания сертификата о вакцинации против Covid-19, ранее принятые правительством, в результате чего переболевшие Covid-19 получат сертификат о вакцинации как полностью вакцинированные лица после получения уже первой дозы вакцины.

Переболевшие Covid-19 люди смогут получить сертификат о вакцинации после получения одной из двух доз вакцины Covid-19. Он будет действителен в течении 180 дней после лабораторно подтвержденного положительного теста на Covid-19.

Это решение было ранее принято правительством на основе недавних исследований эффективности вакцин и рекомендации Совета Европы о том, что во время путешествий люди переболевшие Covid-19 должны считаться полностью вакцинированными, даже если в сертификате о вакцинации указано, что они получили только одну дозу ванцины.

Переболевшие Covid-19 уже могут получить сертификат Covid-19, но он будет действителен только 180 дней после лабораторно подтвержденного положительного теста на Covid-19, в то время как сертификаты для полностью вакцинированных лиц в настоящее время не имеют срока годности.


НАВЕРХ
Back