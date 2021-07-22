ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В среду, 21 июля, на кладбище в Балдоне простились с трагически погибшим голкипером сборной Латвии по хоккею Матисом Эдмундом Кивлениексом.

На похоронах 24-летнего Кивлениекса присутствовало много латвийских хоккеистов, среди которых Кристап Зиле, Гунар Скворцов, Кристап Сотниекс, Янис Якс, Роналд Кениньш, Гинтс Мейя, Мартиньш Карсумс, Лаурис Дарзиньш, Родриго Аболс.

В последний путь хоккеиста проводили также президент Латвийской хоккейной федерации Айгар Калвитис, генсекретарь федерации Виестур Козиолс, тренер молодёжной сборной Латвии U-18 Олег Сорокин, тренер вратарей рижского "Динамо" Эдгар Лусиньш и многие другие.

Напомним, Матис Кивлениекс трагически погиб 4 июля, когда в него попала неудачно выпущенная пиротехническая ракета. Трагедия произошла в американском городе Нови, штат Мичиган, на свадьбе дочери тренера вратарей команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" Мэнни Легаси.

Матис Кивлениекс был основным голкипером сборной Латвии на чемпионате мира 2021 года. Он провёл на турнире четыре матча. С сезона-2019/20 латвийский вратарь выступал за "Коламбус". В минувшем сезоне он провёл два матча, одержав одну победу. Всего на его счету восемь матчей в НХЛ.