Чт, 22.07.2021
Если каждый день приходят разные сообщения, это превращает антикризисное управление в кошмар. Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии
Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии

В среду от Covid-19 привились более 6100 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

За прошедшие сутки от Covid-19 привились 6109 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

2404 человека вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 2526 человек.

Еще 1175 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В настоящее время процесс вакцинации завершили 34,49% населения Латвии.


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