В среду от Covid-19 привились более 6100 человек
За прошедшие сутки от Covid-19 привились 6109 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За прошедшие сутки от Covid-19 привились 6109 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
2404 человека вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 2526 человек.
Еще 1175 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.
В настоящее время процесс вакцинации завершили 34,49% населения Латвии.