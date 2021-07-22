Девушка, сбившая трех детей на пешеходном переходе в Москве, обжаловала арест

19 июля суд изменил меру пресечения 18-летней Башкировой с домашнего ареста на содержание под стражей сроком до 16 сентября.

Сообщается, что мера пресечения была изменена после того, как умер второй ребенок, пострадавший в результате ДТП.

Контекст

ДТП, о котором идет речь, произошло днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево на западе Москвы.

На опубликованной видеозаписи происшествия видно, как черный автомобиль на большой скорости подъезжает к нерегулируемому пешеходному переходу, по которому в этот момент идут люди, и, не сбавляя скорости, проезжает его, сбивая несколько человек.

По данным полиции, наезд на пешеходов совершил автомобиль "Мазда". Дорогу в этот момент переходили двое взрослых с тремя маленькими детьми - мальчиками 5 и 4 лет и 9-месячной девочкой, которая находилась в коляске.

Основной удар от столкновения приняли на себя дети - после ДТП их всех госпитализировали в тяжелом состоянии.

Старший мальчик скончался в больнице. Утром в воскресенье московская прокуратура сообщила о смерти второго мальчика. 9-месячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь.