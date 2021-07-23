Двое детей нелегальных мигрантов, пересекших границу с Беларусью, попали в Литве в реанимацию

Как сообщает ведомство, малолетние дети были доставлены в реанимацию больницы с заставы в Кабеляй после того, как они вместе с родителями незаконно пересекли границу. Родители сказали пограничникам, что перед пересечением границы детям дали таблетки, чтобы он вели себя спокойнее.

Согласно свидетельствам взрослых, перед пересечением границы таблетки детям дали люди в масках, сопровождавшие группу в Беларуси.

Two migrant children were hospitalized today for resuscitation straight after illegal border crossing to 🇱🇹. According to their parents, masked people in 🇧🇾gave them tablets. Even assuming that regime has no limits, they must stop fooling around and exploiting migrants. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) July 22, 2021

Утром в четверг, 22 июля, пограничники заставы Кабеляй задержали в Варенском районе только что пересекших границу из Беларуси мигрантов, по предварительным данным, 11 граждан Ирака и четырех граждан России чеченской национальности.

"Все иностранцы сразу же были доставлены на заставу. Сразу по прибытии взрослые обратились к пограничникам, потому что были обеспокоены состоянием своих детей. Двое малолетних детей выглядели очень вялыми, не могли общаться. Пограничники Кабеляй сразу же вызвали скорую помощь. Прибывшие медики срочно увезли детей в больницу Алитуса, где они оказались в реанимации", - утверждают в Погранохране.

По информации службы, сейчас состояние детей стабилизировано, опасности для их жизни нет.

Родители детей рассказали пограничникам, что перед пересечением границы приведшие их из Беларуси люди в масках дали обоим малолетним детям по две таблетки. Потом вся группа вступила на территорию Литвы.

Таблетки были даны якобы для того, чтобы во время нарушения границы дети были спокойнее и незаконное пересечение границы прошло слаженно.

Еще одну таблетку люди в масках дали родителям, если она понадобится при продвижении в дальнейшем по территории Литвы. Это, по всей видимости, лекарство пограничники передали медикам.

Контекст: