Двое детей нелегальных мигрантов, пересекших границу с Беларусью, попали в Литве в реанимацию

Как сообщает ведомство, малолетние дети были доставлены в реанимацию больницы с заставы в Кабеляй после того, как они вместе с родителями незаконно пересекли границу. Родители сказали пограничникам, что перед пересечением границы детям дали таблетки, чтобы он вели себя спокойнее.
Согласно свидетельствам взрослых, перед пересечением границы таблетки детям дали люди в масках, сопровождавшие группу в Беларуси.
Утром в четверг, 22 июля, пограничники заставы Кабеляй задержали в Варенском районе только что пересекших границу из Беларуси мигрантов, по предварительным данным, 11 граждан Ирака и четырех граждан России чеченской национальности.
"Все иностранцы сразу же были доставлены на заставу. Сразу по прибытии взрослые обратились к пограничникам, потому что были обеспокоены состоянием своих детей. Двое малолетних детей выглядели очень вялыми, не могли общаться. Пограничники Кабеляй сразу же вызвали скорую помощь. Прибывшие медики срочно увезли детей в больницу Алитуса, где они оказались в реанимации", - утверждают в Погранохране.
По информации службы, сейчас состояние детей стабилизировано, опасности для их жизни нет.
Родители детей рассказали пограничникам, что перед пересечением границы приведшие их из Беларуси люди в масках дали обоим малолетним детям по две таблетки. Потом вся группа вступила на территорию Литвы.
Таблетки были даны якобы для того, чтобы во время нарушения границы дети были спокойнее и незаконное пересечение границы прошло слаженно.
Еще одну таблетку люди в масках дали родителям, если она понадобится при продвижении в дальнейшем по территории Литвы. Это, по всей видимости, лекарство пограничники передали медикам.
- Литва в последние месяцы сталкивается с заметно возросшей нелегальной миграцией через Беларусь, в страну уже попыталось попасть более 2,3 тысяч нелегальных мигрантов, большая часть была задержана в июле. Литовские должностные лица утверждают, что возросший поток миграции - это организованная акция белорусского режима против Литвы.