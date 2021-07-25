Очная работа Сейма под угрозой: Мурниеце призывает депутатов вакцинироваться

Депутаты Сейма, уже более года работающие в удаленном режиме, надеются, что осенью хотя бы частично можно будет возобновить работу очно. Чтобы это стало возможным, важно, чтобы депутаты Сейма и работники парламента вакцинировались.
"Уважаемые коллеги - как депутаты, так и работники Сейма. Призываю всех использовать возможность и вакцинироваться от вируса Covid-19, чтобы в сентябре мы могли возобновить работу очно",
- в конце июля призвала председатель Сейма Инара Мурниеце.
Впрочем, согласно публичным высказыванием, вакцинироваться планируют не все депутаты.
"Любая медицинская манипуляция должна быть добровольной. Между прочим, я не "антипрививочник", но мне отчитываться не надо. Свою медицинскую информацию я не должен никому раскрывать, ни Мурниеце, ни кому-либо другому", - заявил депутат Сейма Алдис Гобземс.
Если кто-то из депутатов не будет вакцинирован, это может осложнить возможности для всех парламентариев собираться на заседания Сейма очно.
"Пока коллеги не будут вакцинированы, в зале Сейма согласно нынешним правилам мы работать не можем - маски мы надеть можем, но соблюдать дистанцию в два метра - нет",
- признала депутат Сейма Инесе Войка.
Поэтому представители президиума Сейма все-таки надеются убедить своих коллег вакцинироваться. Если какие-то депутаты эти призывы все-таки не примут к сведению, то может быть рассмотрена возможность частично собираться очно, а в части заседаний принимать участие удаленно.
"Мы не можем ограничивать права ни одного депутата, у каждого депутата есть право участвовать в процессе, может быть смешанный вариант с частью депутатов удаленно, но все равно мы идем на то, чтобы сотня была в зале", - сказал депутат Андрей Клементьев.
Оппозиционные депутаты отмечают, что не стоит тянуть с возобновлением очных заседаний.
"Моя точка зрения, что надо было начать работать уже давно. И если какие-то депутаты не вакцинируются, как решить этот вопрос? Все в руках председателя Сейма, может быть ее шарм оставит впечатление, ей нужно идти и говорить с каждым", - отметил депутат Марис Можвилло.
"Сейм уже давно должен был работать очно. Если какой-то депутат не вакцинируется, то пожалуйста - какой-нибудь быстрый слюнный тест и иди работать очно", - считает депутат Эдгар Таварс.
Коалиционные депутаты побуждают коллег прививаться и указывают, что удаленный формат повлиял и на качество работы.
"Я горю в нетерпении по возможности быстрее очно вернуться на работу в Сейм и обеспечить процесс законодательства в нормальном виде, как это было предусмотрено исторически", - признал депутат Кришьянис Фелдманис.
"Обсуждать вопросы очно гораздо продуктивнее, и решение вопросов происходит быстрее, чем работая удаленно",
- отметил депутат Айгар Латковскис.
Президиум Сейма работает очно уже сейчас. И комиссии Сейма уже с сентября готовятся возобновить работу в обычном режиме, и сейчас президиум обобщает информацию о том, смогут ли депутаты и работники принимать участие в заседаниях очно.