Очная работа Сейма под угрозой: Мурниеце призывает депутатов вакцинироваться

Депутаты Сейма, уже более года работающие в удаленном режиме, надеются, что осенью хотя бы частично можно будет возобновить работу очно. Чтобы это стало возможным, важно, чтобы депутаты Сейма и работники парламента вакцинировались.

"Уважаемые коллеги - как депутаты, так и работники Сейма. Призываю всех использовать возможность и вакцинироваться от вируса Covid-19, чтобы в сентябре мы могли возобновить работу очно",

- в конце июля призвала председатель Сейма Инара Мурниеце.

Впрочем, согласно публичным высказыванием, вакцинироваться планируют не все депутаты.

"Любая медицинская манипуляция должна быть добровольной. Между прочим, я не "антипрививочник", но мне отчитываться не надо. Свою медицинскую информацию я не должен никому раскрывать, ни Мурниеце, ни кому-либо другому", - заявил депутат Сейма Алдис Гобземс.

Если кто-то из депутатов не будет вакцинирован, это может осложнить возможности для всех парламентариев собираться на заседания Сейма очно.

"Пока коллеги не будут вакцинированы, в зале Сейма согласно нынешним правилам мы работать не можем - маски мы надеть можем, но соблюдать дистанцию в два метра - нет",

- признала депутат Сейма Инесе Войка.

Поэтому представители президиума Сейма все-таки надеются убедить своих коллег вакцинироваться. Если какие-то депутаты эти призывы все-таки не примут к сведению, то может быть рассмотрена возможность частично собираться очно, а в части заседаний принимать участие удаленно.

"Мы не можем ограничивать права ни одного депутата, у каждого депутата есть право участвовать в процессе, может быть смешанный вариант с частью депутатов удаленно, но все равно мы идем на то, чтобы сотня была в зале", - сказал депутат Андрей Клементьев.

Оппозиционные депутаты отмечают, что не стоит тянуть с возобновлением очных заседаний.

"Моя точка зрения, что надо было начать работать уже давно. И если какие-то депутаты не вакцинируются, как решить этот вопрос? Все в руках председателя Сейма, может быть ее шарм оставит впечатление, ей нужно идти и говорить с каждым", - отметил депутат Марис Можвилло.

"Сейм уже давно должен был работать очно. Если какой-то депутат не вакцинируется, то пожалуйста - какой-нибудь быстрый слюнный тест и иди работать очно", - считает депутат Эдгар Таварс.

Коалиционные депутаты побуждают коллег прививаться и указывают, что удаленный формат повлиял и на качество работы.

"Я горю в нетерпении по возможности быстрее очно вернуться на работу в Сейм и обеспечить процесс законодательства в нормальном виде, как это было предусмотрено исторически", - признал депутат Кришьянис Фелдманис.

"Обсуждать вопросы очно гораздо продуктивнее, и решение вопросов происходит быстрее, чем работая удаленно",

- отметил депутат Айгар Латковскис.