Видео ⟩ Впечатляет! В Норвегии видели огромный метеор

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, на котором можно увидеть, как в ночном небе загорается яркий свет, за которым следует громкий шум.

Норвежская полиция сообщает, что никто не пострадал.

Тем временем группа экспертов начала поиски упавшего метеора. Они считают, что он упал в лес недалеко от столицы Осло.

Метеор - это явление света, которое возникает, когда крошечное небесное тело входит в атмосферу планеты.

Сообщается, что летающий объект был виден не менее пяти секунд. Это произошло в ночь на воскресенье, примерно в 01:00 ночи. Метеор летел со скоростью около 16,3 км/с и был замечен в нескольких местах на юге Скандинавии.

Норвежский астроном Вегард Река говорит, что в то время он и его жена не спали. Она услышала "сотрясение неба" перед взрывом. Сначала она подумала, что просто что-то очень тяжелое упало рядом с их домом. Астроном рад, что инцидент был зафиксирован на нескольких видеороликах, так как это явление редко встречается в Норвегии или где-либо в мире.

Команда экспертов уже отправлена ​​на место, где мог упасть метеор. Предварительные исследования показывают, что метеорит, возможно, упал в лесистой местности Финнемарка, примерно в 60 км к западу от Осло.

Группа отдыхающих в Норвегии сообщила, что видела "большой взрыв прямо над их головами". Одна из отдыхающих группы говорит, что видела с близкого расстояния огненный шар.

По оценкам экспертов, метеор может весить не менее 10 килограммов.

Норвежский астроном отмечает, что этот метеор особенный, потому что его видели и слышали несколько человек.