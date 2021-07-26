Обязательная вакцинация медиков и Covid-паспорта для всех: Франция идет на отчаянные меры

С целью достичь компромисса законодатели работали и в выходные. В конечном итоге в воскресенье вечером закон был одобрен Сенатом, а также после полуночи - и Национальным собранием.

Предложения вызвали в стране протесты и политическую напряженность.

Галерея: Протесты во Франции против "санитарных пропусков"

Президент Эммануэль Макрон и его правительство пояснили, что новые меры необходимы для защиты групп повышенного риска и больниц, а также для предотвращения локдаунов при условиях, когда снова возрастет заболеваемость.

Согласно закону, все медицинские работники до 15 сентября должны начать вакцинацию. В противном случае им грозит увольнение.

Закон также гласит, что для посещения ресторанов, многих общественных мест, путешествий на поездах и самолетами требуется "санитарный паспорт".

Первоначально правила будут распространяться на всех взрослых, а с 30 сентября - и на всех людей старше 12 лет.

Чтобы получить такой паспорт, необходимо иметь:

или свидетельство о полной вакцинации от Covid-19,

или недавний отрицательный результат теста,

или доказательства недавно перенесенной болезни.

Принимаются документы как в бумажном, так и в электронном виде.

Число смертей, связанных с Covid-19, во Франции превысило 111 000. На данный момент каждый день регистрируется около 20 000 новых случаев заражения, хотя еще в этом месяце их было всего несколько тысяч в день.