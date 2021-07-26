Пн, 26.07.2021
Ты просто на стены лезешь и не знаешь, выживет человек или нет. Поэтому я считаю, что нам нужно более активно проводить вакцинацию, хватит играть в эту рулетку! Сандис Риекстиньш, парламентский секретарь министерства
Сандис Риекстиньш, парламентский секретарь министерства

Обязательная вакцинация медиков и Covid-паспорта для всех: Франция идет на отчаянные меры

ФОТО: PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP

В ночь на понедельник, 26 июля, парламент Франции утвердил закон о "санитарных паспортах", которые впредь будут необходимы для посетителей ресторанов и пассажиров поездов, а также об обязательной вакцинации от Covid-19 всего медицинского персонала.

С целью достичь компромисса законодатели работали и в выходные. В конечном итоге в воскресенье вечером закон был одобрен Сенатом, а также после полуночи - и Национальным собранием.

Предложения вызвали в стране протесты и политическую напряженность.

Галерея: Протесты во Франции против "санитарных пропусков"

Президент Эммануэль Макрон и его правительство пояснили, что новые меры необходимы для защиты групп повышенного риска и больниц, а также для предотвращения локдаунов при условиях, когда снова возрастет заболеваемость.

Согласно закону, все медицинские работники до 15 сентября должны начать вакцинацию. В противном случае им грозит увольнение.

Закон также гласит, что для посещения ресторанов, многих общественных мест, путешествий на поездах и самолетами требуется "санитарный паспорт".

Первоначально правила будут распространяться на всех взрослых, а с 30 сентября - и на всех людей старше 12 лет.

Чтобы получить такой паспорт, необходимо иметь:

  • или свидетельство о полной вакцинации от Covid-19,
  • или недавний отрицательный результат теста,
  • или доказательства недавно перенесенной болезни.

Принимаются документы как в бумажном, так и в электронном виде.

Число смертей, связанных с Covid-19, во Франции превысило 111 000. На данный момент каждый день регистрируется около 20 000 новых случаев заражения, хотя еще в этом месяце их было всего несколько тысяч в день.

Вновь возникли опасения по поводу перегруженности больниц.


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