Видео ⟩ Куда вы дели два месяца лета? Ответ - в новом треке от рижской группы "Интеллект"

Состав коллектива "Интеллект" неоднократно менялся, и сейчас в нем три участника - Юрий (вокал/гитара), Алексей (гитара) и Михаил (бас).

Публичные концерты группа дает нечасто, все больше работая над материалом и играя для себя и друзей. Последний полноценный концерт состоялся в 2019 году (Autentika). Ну а вновь послушать коллектив вживую можно будет уже через месяц - 28 августа на фестивале Knights'n'roll music fest.

"Вообще в нашей северной стране лето - это некий культ, мечта и то, чего принято ждать целый год. Тот самый короткий миг вылета насекомых из романа Виктора Пелевина, когда нужно успеть поймать главное счастье всей своей жизни. И, как и все, на что возлагаются такие большие надежды, оно часто тащит за собой неизбежную нотку грусти", - говорят музыканты.

В итоге благодаря стараниям хороших друзей из нескольких нот появилась целая песня.

Новый трек рижской группы "Интеллект" "Лето" собрал в себе запах мокрой дачной грунтовки после дождя, шипение кассет на старом магнитофоне и обрывки засвеченной фотопленки. Что-то из этого можно даже разглядеть или расслышать в клипе к песне, снятом как будто на старую пленочную видеокамеру - ту самую, которой ни у кого из них, разумеется, "никогда в жизни не было".

ФОТО: Пресс-фото

В самой музыке и манере исполнения можно услышать отголоски золотой эпохи русского рока.

"Если вы сами когда-либо слушали "Сплин" в плеере во время езды в загородной электричке или подпевали песням группы "Кино" под гитару на лавочке, то эта музыка определенно должна с вами резонировать", - уверен лидер группы Юрий.

Как минимум предыдущее предложение точно описывает эпизоды из жизни участников коллектива и дает понять, почему их музыка именно такая, какой вы ее слышите.

Видео: "Интеллект" - "Лето"

Группа, как это часто бывает, образовалась стихийно!

В одном из подвальчиков Риги сделал себе мастерскую Денис (Маэстро), и к нему стали захаживать старые друзья, чтобы поболтать, посидеть у дымящей буржуйки (разумеется, этот атмосферный подвальчик был с печным отоплением), а иногда и поджемить на разных музыкальных инструментах. Постепенно джемы стали перерастать в мини-концерты, а исполнение каверов перетекло в написание своих собственных треков.

На данный момент коллектив выпустил 4 видеоклипа. "Лето" стало пятой работой музыкантов.

Видео: "Интеллект" - "Волчок"

Видео: "Интеллект" - "Так много лжи"

Видео: "Интеллект" - "Беги"