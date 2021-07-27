Вт, 27.07.2021
Мне как гетеросексуальному мужчине было непонятно, что именно должно происходить в голове, чтобы перейти к статьям о прайде или какой-то гей-паре и написать негативные комментарии. Это все равно что целенаправленно смотреть женский футбол и потом сказать - это было очень скучно. Том Лусис, колумнист TVNET
Том Лусис, колумнист TVNET

В Якутии продолжают бушевать масштабные пожары

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Сразу двум соратницам Алексея Навального запретили участвовать в выборах.
  • Масштабные пожары в Якутии.
  • Граждане Беларуси отмечают неофициальный День независимости.
  • В украинской столице отметили годовщину Крещения Руси.
  • Соединенные Штаты выводят войска из Ирака.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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