Ср, 28.07.2021
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Янис Наглис, президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов

В Литве на границе с Беларусью за сутки задержано рекордное в этом году число мигрантов

Мигранты в лагере в Литве ФОТО: Jānis Škapars

По предварительным данным, за минувшие сутки литовские пограничники задержали 171 нелегального мигранта, незаконно пересекшего границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) в среду.

Это максимальное количество задержанных нелегальных мигрантов за сутки в этом году, общее количество таких задержанных в этом году превысило 3 тысячи.

Все задержанные во вторник нелегалы представились гражданами Ирака либо имели документы граждан этой страны.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на Covid-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие просьбы.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 3027 мигрантов. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки. Только в июле пограничники задержали 2366 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае - 77, в апреле - 70, а в марте - 8.

Из всех задержанных в этом году на границе с Беларусью 1910 человек являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 191 гражданин Конго, 129 - Камеруна, 83 - России, 81 - Ирана, 78 - Гвинеи, 77 - Афганистана, 71 - Сирии и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи с ростом таких нарушений СОГГЛ укрепила охрану границы с Беларусью. Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе. Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции являются организованной минским режимом акцией против Литвы.


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