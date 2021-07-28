В Литве на границе с Беларусью за сутки задержано рекордное в этом году число мигрантов

Это максимальное количество задержанных нелегальных мигрантов за сутки в этом году, общее количество таких задержанных в этом году превысило 3 тысячи.

Все задержанные во вторник нелегалы представились гражданами Ирака либо имели документы граждан этой страны.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на Covid-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие просьбы.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 3027 мигрантов. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки. Только в июле пограничники задержали 2366 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае - 77, в апреле - 70, а в марте - 8.

Из всех задержанных в этом году на границе с Беларусью 1910 человек являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 191 гражданин Конго, 129 - Камеруна, 83 - России, 81 - Ирана, 78 - Гвинеи, 77 - Афганистана, 71 - Сирии и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.