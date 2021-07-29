Рассказываем, где в Латвии было зарегистрировано больше всего случаев Covid-19

В Риге выявлено 24 новых случая, но общее количество случаев в столице за 14 дней составляет 290 человек.

Накануне в муниципалитетах Ропажи и Салдус были обнаружены четыре новых инфицированных человека. В Юрмале, в Мадонском и Олайнском краях было зарегистрировано по три новых случая заражения в каждом, а меньшее количество новых случаев было зарегистрировано в ряде других муниципалитетов.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели в Риге - 290, в Лиепае - 29, в Юрмале - 27, в Кекавском крае - 26, в Ропажском крае - 23, а в Вентспилсе - 21 человек. В Лудзенском и Валкинском краях за последние две недели заболевших не было выявлено.

Из числа новых случаев, зарегистрированных вчера, 17 были в возрасте от 30 до 39 лет, 14 - в возрасте от 20 до 29 лет, восемь - в возрасте от 40 до 49 лет и от 50 до 59 лет, и меньше случаев в других возрастных группах.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 34,1 до 35,7 случая.

Этим летом кумулятивный показатель был самым низким 17 июля - 27,8 случая, но затем постепенно увеличивался.

В среду было сделано 6974 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1%.

Расчеты агентства LETA показывают, что за последние 14 дней в Латвии было выявлено 676 случаев заражения Covid-19, остальные считаются уже переболевшими.