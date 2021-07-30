В Кенгарагсе задержали пьяного водителя без прав: он уверял, что выпил только две бутылки пива

"Мы заметили его, он заметил нас и испугался. Нажал на педаль тормоза, но сразу продолжил путь. Нам показалось подозрительным его поведение, мы решили поехать за водителем и посмотреть", - рассказывает Рейнис Мадарниекс, представитель Рижской городской полиции, передаче Degpunktā на TV3.

Вскоре после этого автомобиль Audi слишком смело повернул налево, и полиция решила выяснить причины такого вождения.

"И тогда этого было достаточно, чтобы остановить автомобиль и выяснить причину такого подозрительного стиля вождения. Когда я подошел к машине, я уже почувствовал запах алкоголя, идущий из салона машины. В салоне было три человека", - говорит полицейский.

Водитель машины не скрывал, что употреблял спиртные напитки. Он сказал, что выпил две бутылки пива. Этот факт, а также признание водителя, что он уже без прав объехал всю Европу, привели к тому, что на место была вызвана Дорожная полиция.

Среди прочего, у водителя Audi измерили концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе. Первое измерение показало 4 промилле, а второе уже 4,4.

Поскольку водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вел машину без прав, его дальнейшие планы на ночь были сорваны, когда ему пришлось ехать с полицейскими на улицу Гауя, где против него было возбуждено уголовное дело.