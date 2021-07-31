В Каугури автомобиль сбил несовершеннолетнюю велосипедистку

Во второй половине дня в пятницу водитель Volvo попал в незавидную ситуацию. Несовершеннолетняя велосипедистка, двигаясь по улице Сколас, по невыясненным пока причинам резко изменила направление движения и оказалась на капоте автомобиля.

Несмотря на то, что скорость Volvo не была большой, этого хватило, чтобы велосипедистка получила травмы, и на улицу Сколас пришлось вызывать медиков. Мужчина рассказал - если сначала показалось, что с пострадавшей все более-менее в порядке, спустя несколько минут у нее появились боли в ногах.

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что пострадавшую доставили в больницу, чтобы полностью исключить скрытые травмы, которые могли возникнуть в результате столкновения или падения. В целом состояние здоровья велосипедистки оценивается как хорошее, она находится в сознании. Травмы классифицированы как ушибы, во время осмотра серьезных травм констатировано не было. Водитель Volvo пока не может прогнозировать, как дело будет расследовать полиция и кто будет призван к ответственности, однако известно, что у аварии есть несколько свидетелей, подтверждающих сказанное мужчиной.

Дорожные полицейские проверили данные водителя Volvo, провели и проверку концентрации алкоголя в крови, однако результат промилле не показал.

В связи с произошедшим начато делопроизводство.