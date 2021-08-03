Пропавший в Киеве белорусский активист найден повешенным в парке
Пропавший в Киеве белорусский активист Виталий Шишов найден повешенным в одном из парков столицы Украины, пишет "Наша Нива".
Пропавший в Киеве белорусский активист Виталий Шишов найден повешенным в одном из парков столицы Украины, пишет "Наша Нива".
Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.
Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.
Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последней неделе его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобном.
Напомним, в Киеве в понедельник пропал белорусский активист Виталий Шишов, руководимая которым негосударственная организация оказывает помощь соотечественникам, сбежавшим от репрессий в Беларуси.
Руководимая Шишовым организация "Белорусский дом в Украине" в Telegram сообщила, что Шишов утром ушел на пробежку и не вернулся. При нем был мобильный телефон, однако дозвониться до него невозможно.
Друзья Шишова рассказали, что в последнее время за ним следили.
После прошедших в прошлом году выборов президента Беларуси, вызвавших массовые протесты, многие белорусы сбежали из страны, чаще всего они направлялись в Украину, Польшу и Литву.