Пропавший в Киеве белорусский активист найден повешенным в парке

Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последней неделе его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобном.

Напомним, в Киеве в понедельник пропал белорусский активист Виталий Шишов, руководимая которым негосударственная организация оказывает помощь соотечественникам, сбежавшим от репрессий в Беларуси.

Руководимая Шишовым организация "Белорусский дом в Украине" в Telegram сообщила, что Шишов утром ушел на пробежку и не вернулся. При нем был мобильный телефон, однако дозвониться до него невозможно.

Друзья Шишова рассказали, что в последнее время за ним следили.