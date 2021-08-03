МИД РФ: эстонский дипломат в Москве объявлен персоной нон грата

"Посол Эстонии в России Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном во вторник.

Как отмечают на Смоленской площади, 7 июля был объявлен персоной нон грата консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте "в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом". "Он был задержан с поличным во время проведения шпионской операции. Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллинном ситуации вокруг этого эпизода приведёт к неминуемым ответным шагам", - говорится в документе.

"Однако наши призывы не были услышаны, и 15 июля МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника посольства России в Эстонии", - сообщает МИД РФ.

В комментарии подчеркивается: "предлагаем эстонским партнерам остановиться, не усложнять ещё больше и без того обострённую ими до предела ситуацию".