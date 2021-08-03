Вт, 3.08.2021
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Инесе Либиня-Эгнере, заместитель председателя парламента

МИД РФ: эстонский дипломат в Москве объявлен персоной нон грата

Посольство Эстонии в Москве. ФОТО: Konstantin Sednev

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России, где ему объявили о высылке эстонского дипломата, который должен покинуть РФ в течение недели, сообщает МИД РФ, пишет Rus.Postimees.

"Посол Эстонии в России Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном во вторник.

Как отмечают на Смоленской площади, 7 июля был объявлен персоной нон грата консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте "в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом". "Он был задержан с поличным во время проведения шпионской операции. Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллинном ситуации вокруг этого эпизода приведёт к неминуемым ответным шагам", - говорится в документе.

"Однако наши призывы не были услышаны, и 15 июля МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника посольства России в Эстонии", - сообщает МИД РФ.

В комментарии подчеркивается: "предлагаем эстонским партнерам остановиться, не усложнять ещё больше и без того обострённую ими до предела ситуацию".

"В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", - заявляет российское внешнеполитическое ведомство.


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