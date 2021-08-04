В Акнисте полиция задержала мужчину, у которого был обнаружен метамфетамин

27 июля сотрудники бюро уголовной полиции Латгальского регионального управления Государственной полиции задержали в Акнисте мужчину 1983 года рождения, ранее попадавшего в поле зрения полиции. В результате обыска у мужчины были обнаружены и изъяты 102 грамма наркотиков, скорее всего, метамфетамина, рассказала Курсите.

По словам Курсите, полиции удалось выяснить, что задержанный был членом организованной преступной группировки, которая поставляла наркотики из Риги в Даугавпилс с целью их реализации.

Мужчине грозит уголовная ответственность в соответствии с частью 1-й статьи 2531 Уголовного закона за несанкционированное изготовление, приобретение, хранение, транспортировку или передачу наркотических средств или психотропных веществ для продажи или за несанкционированную продажу наркотических средств или психотропных веществ. К задержанному могут применить лишение свободы. на срок от двух до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой и с испытательным надзором на срок до трех лет.